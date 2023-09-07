鉅亨美股雷達：市場關注Fed官員談話 GameStop Q2營收打敗華爾街

美股重要看點：

聯準會 (Fed) 官員持續發表談話。美將公布失業金數據等。美國 10 年期公債殖利率來到 4.276%。美股期貨週四 (7 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.11%，標普 500 期貨跌 0.44%，那斯達克 100 期貨跌 0.77%。

美國聯準會 (Fed) 周三 (6 日) 公布截至 8 月 28 日對 12 個轄區調查的「褐皮書」報告顯示，美國經濟和就業市場的成長在 7、8 月放緩，而且許多企業預估近期薪資成長也將普遍放緩。

報告顯示，美國消費者狀況依然強勁，由其在旅遊和其他服務支出方面，但也顯示出穩健的經濟成長開始出現鬆動跡象。商品需求放緩讓製造商承壓，而利率上升持續給房地產市場帶來壓力，不願放棄低利率房貸已導致供應短缺。

褐皮書指出，大多數地去的物價成長整體放緩，製造業和消費品行業的放緩速度更快。然而有幾個轄區調查顯示，過去幾個月財產保險費用大幅上升。

摩根大通策略師 David Kelly 警告，如果美國聯準會 (Fed) 在通膨已經放緩的情況下再次升息，可能會將美國消費者支出推向「危險」境地。

美國供應商管理協會 (ISM) 公布 8 月非製造業指數，自 7 月的 52.7 升至 54.5，為 2 月以來最高，促使市場擔憂將再度升息。Kelly 表示，若 Fed 僅僅因為服務業短期升溫而再次升息，非常不明智。

他指出，Fed 應該非常清楚這樣一個事實，即消費者支出正遭受擠壓。如今油價、汽油價格都上漲了，學生貸款也已經恢復，人們不得不面對貸款利率上升的問題，這很可能導致消費者支出放緩。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創辦人 Edward Yardeni 表示，本月美股可能會面臨賣壓，因為 9 月通常是一年中報酬率最差的月份。

Yardeni 表示，投資人普遍認為 9 月是股市糟糕的一個月，自 1928 年以來， 55% 的 9 月市況都是如此。不過，Yardeni 也說，這種下跌通常是年底耶誕行情前的買點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 22.8

美國上週續領失業金人數 (萬人)，前值 172.5

美國 8 月全球供應鏈壓力指數，前值 - 0.9

重要個股動態：

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周三 (6 日) 公布，受到電玩遊戲、收藏品和電玩主機需求強勁的提振，第二季營收超越華爾街預期，且虧損低於預期，激勵盤後一度漲逾 7%，爾後漲幅收斂至約莫 3%。

執行董事長兼最大股東 Ryan Cohen 一直在引導 GameStop 轉為更聚焦線上模式，讓主要依賴實體店的 GameStop 能自近期銷售下滑趨勢中反彈回來。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

串流影視設備大廠 Roku (ROKU-US) 周三 (6 日) 文件透露將裁員 10%，即約 360 人，以期削減開支，抑制營運費用較去年同期的增長率，消息激勵股價收漲近 3%。

Roku 補充，公司預估第三季調整後營收介於 8.35 億美元至 8.75 億美元之間，高於先前預期的 8.15 億美元。此外，Roku 上調第三季調整後 EBITDA 預期範圍，自先前估計的負 5000 萬美元調升為負 4000 萬美元至負 2000 萬美元之間。

ROKU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據《The Information》報導，蘋果 (AAPL-US) 在人工智慧的投資顯著增加，正由多個團隊開發多種人工智慧模型，為此，每天花上百萬美元。

報導稱，蘋果公司致力於對話式人工智慧的部門被稱為「基礎模型」。 它有「大約 16 名」成員，其中包括幾名前 Google 工程師。相關部門由 Apple 人工智慧主管 John Giannandrea 掌舵，他於 2018 年受聘幫助改進 Siri。