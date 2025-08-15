鉅亨網新聞中心 2025-08-15 06:10

人工智慧新創公司 Perplexity AI 日前提議以 345 億美元收購谷歌 (GOOGL-US) 的 Chrome 瀏覽器，這也讓市場開始質疑，當谷歌失去 Chrome 這項「靈魂」業務之後，剩下的業務還值多少錢？

谷歌面臨靈魂拷問：若失去Chrome 其餘業務還值多少錢？(圖:shutterstock)

谷歌迎來 IPO 二十週年之際，其母公司 Alphabet(GOOGL-US) 正面臨前所未有的挑戰。隨著美國法院裁定谷歌在搜尋市場存在壟斷，以及美國司法部考慮對其進行資產拆分作為反壟斷補救措施，投資者和分析師們正重新評估 Alphabet 旗下各個非搜尋類核心業務的獨立價值。

而 Perplexity AI 針對 Chrome 瀏覽器發出的 345 億美元收購要約，更是將這場辯論推向了高潮。

儘管分析師普遍認為 Perplexity AI 的收購提案象徵性大於實質，但它標誌著一個轉折點：這是首次有外部機構公開試圖剝離谷歌的關鍵業務。美國司法部已明確要求谷歌剝離 Chrome 瀏覽器，以創造更公平的競爭環境。對此，谷歌首席法律官 Kent Walker 回應，此舉將是「前所未有的政府過度干預」。

隨著補救措施的裁決即將公佈，市場正聚焦於 Alphabet 的未來價值。在執行長皮查伊 ((Sundar Pichai) 的領導下，Alphabet 的市值已飆升至 2.5 兆美元。然而，公司也面臨著消費者在傳統搜尋上花費時間減少，轉而使用 ChatGPT 等 AI 替代方案的風險。

為了應對挑戰，Alphabet 過去十年持續多元化發展，並在 AI 領域投入數百億美元，同時也積極應對全球監管壓力。以下是對 Alphabet 旗下幾項主要業務的獨立價值分析：

Chrome 瀏覽器：壟斷核心與潛在拆分風險

Chrome 瀏覽器是 Alphabet 廣告業務的基石，其數據被用於投放精準廣告。

Perplexity AI 的收購報價雖低於分析師預期，但 Raymond James 和 DuckDuckGo 執行長 Gabriel Weinberg 均估計 Chrome 的價值可高達 500 億美元，主要基於其超過 22.5 億的龐大用戶基礎以及與硬體製造商的收入分成協議。

然而，也有分析師警告，Chrome 本身作為一個入口服務，其獲利模式並不直接，難以進行單純的價值衡量。

巴克萊分析師更將 Chrome 拆分視為「黑天鵝」風險，預計可能導致 Alphabet 股價下跌 15% 至 25%。

Google 雲端：強勁成長的企業引擎

Google 雲端業務是 Alphabet 的主要成長動力之一，在雲端基礎設施市場排名第三，僅次於亞馬遜 AWS 和微軟 Azure。該業務自 2023 年實現或利以來，營運狀況持續轉好。

2025 年第二季度，其營運利潤達到 28 億美元，營收為 136 億美元。此外，Google 還以 320 億美元收購雲端安全公司 Wiz，顯示其在該領域擴張的決心。

分析師們對 Google 雲端的估值存在分歧，但普遍認為其潛力巨大。Wedbush Securities 估值為 6020 億美元，而 DA Davidson 分析師給出了高達 6820 億美元的最高估值，並預言它將成為「最好的獨立軟體股票之一」。

他們指出，Google 雲端在 AI 基礎設施和數據分析方面的優勢，使其具備吸引更多企業客戶的能力。

YouTube：媒體新霸主的價值爭議

谷歌在 2006 年以 16.5 億美元收購 YouTube，被視為史上最成功的收購案之一。如今，YouTube 不僅是全球最大的影片網站，也是谷歌廣告業務的重要組成部分。2025 年第二季度，其廣告營收達到 98 億美元，佔谷歌廣告總營收的 14%。

分析師對 YouTube 的估值分歧明顯。MoffettNathanson 將其稱為「全媒體新霸主」，估值高達 4750 億美元至 5500 億美元之間，認為其規模和實力均超越好萊塢公司。這甚至超過了市值 5150 億美元的奈飛。

然而，TD Cowen 給出的估值則低得多，僅 2710 億美元，而 Raymond James 的估值為 3060 億美元。儘管存在爭議，YouTube 在 2024 年的營收已達到 542 億美元，成為全球第二大媒體公司。

Waymo：自動駕駛的「登月計畫」

作為 Alphabet「其他投資項目」中最引人注目的業務，自動駕駛公司 Waymo 正在營運美國最大的自動駕駛叫車車隊，並在多個城市提供服務。儘管「其他投資項目」仍處於虧損狀態，但 Waymo 的估值正在穩步上升。

在去年 11 月的最新一輪融資中，Waymo 的估值達到 450 億美元，而一些分析師認為其潛在價值可能更高。DA Davidson 估計其價值可能達到 2000 億美元甚至更高，Oppenheimer 更是給出了 3000 億美元的基準估值。這顯示市場對 Waymo 未來在自動駕駛領域的發展充滿信心。

未來價值評估 取決多元化佈局是否成功