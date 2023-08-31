短線AI漲多，留意資金輪動到非AI的機會

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/08/30）

野村腳勤觀點：

綠能科技島，未來十年的趨勢

近年 ESG 概念興起，「綠電」逐漸成為市場關注的焦點。從供給來看，政府訂定 2025 年再生能源計畫，近 5 年台灣再生能源裝置容量年成長率達到 21.9％，遠高於全球平均 9.1%，綠電供給正在快速的增加，此外像台電 10 年強韌電網計畫中分散式電網概念，也會一併帶動光電及風電的建置需求增加，這些長遠規劃將是綠能產業長期發展的重要關鍵。就需求面而言，台灣那些半導體用電大戶因應國際綠能趨勢，也在積極增加綠電使用比例，即便發展初期綠電成本較高，在需求端仍是只增不減，整體而言供需仍朝著正確的方向前進。我們相信 ESG 是國際未來的趨勢，而發展綠電更是一條不歸路，看好「綠電」題材將成為未來的趨勢之一。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨持續降溫：美國 7 月 CPI 3.2%，核心 CPI 4.7%，雙雙優於市場預期

（二）升息接近尾聲：通膨放緩趨勢不變，最新市場預期 Fed 於 9 月不降息機率高達 85%

（三）中國政策支持：財政及貨幣刺激政策緩步推出，有助於疲軟的經濟慢慢復甦

（四）AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）漲多籌碼面凌亂：7 月份散戶融資餘額大增、外資獲利了結，籌碼面凌亂導致股價波動加劇

（二）庫存調整偏慢：半導體上游庫存去化緩慢，護國神山預期庫存調整可能延續至第四季

短線 AI 漲多，留意資金輪動到非 AI 的機會

到了今年這個階段，無論是升息還是經濟衰退，市場大多都已經預期，也反映在股價之中，若沒有新的利空股價要大跌也不容易，短線上大盤應是高檔區間震盪的格局。目前市場仍在等待基本面跟上股價的時候，基本上 CoWos 的產能到 Q3 才會慢慢出來，反映在供應鏈的每月營收，大概年底才會看到明顯提升，在此之前畢竟 AI 題材已經漲多，想要再度大漲已有難度，市場資金或許會先往其他產業找機會，產業表現可能又會回到輪動格局，例如今年初「電」題材曾夯一陣子。另外中國雖然是重病病人不能下猛藥去救，但也看到少量政策出台下，一些經濟指標出現落底回升跡象，預期有助於帶動一些消費類股的機會。長期而言 AI 當然還是投資主軸，但也有其他題材值得關注。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/07/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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