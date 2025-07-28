鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-07-28 13:30

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三星拿下特斯拉165億晶片代工訂單！馬斯克親自證實。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，三星早在上週六（26 日）即宣布，與一家全球知名企業簽署了一項總額高達 22.8 兆韓元（165 億美元）的長期晶片供應合約，合作將持續至 2033 年底。

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雖三星未透露客戶名稱，但《路透》引述三位知情人士報導指出，該神秘買家正是特斯拉。根據《彭博》，該合約相當於三星 2024 年營收的 7.6%。

隨後，馬斯克也發文證實該消息，指出「三星在德州興建的大型新晶圓廠將專門用來生產特斯拉的次世代 AI6 晶片，其戰略重要性難以言喻。」

馬斯克隨後還補充說，三星同意特斯拉協助其最大限度地提高生產效率。他表示：「這是一個關鍵時刻，我將親自參與，以加快進度。而且工廠離我家不遠，非常方便。」

三星正積極追趕台積電 拼大單搶客戶

此一晶片代工合作對三星來說具有重要戰略價值。近年來，在人工智慧（AI）晶片競賽中，三星在先進製程領域明顯落後於台積電與 SK 海力士（SK Hynix），導致獲利與股價表現皆受到拖累。

根據 Kiwoom 證券分析師 Pak Yuak 的估算，三星代工部門在 2025 年上半年虧損金額可能已超過 5 兆韓元（約 36.3 億美元）。

此外，這項晶片供應協議也對南韓整體經濟與外交具有深遠影響。南韓政府目前正積極推動與美國在晶片與造船產業的合作，以爭取削減或取消可能加徵的 25% 美國關稅。

目前仍不清楚這筆大訂單是否會影響三星位於美國德州的新廠計畫。該廠的啟用進度因未成功爭取到核心客戶而持續延後。