三星拿下特斯拉165億晶片代工訂單！馬斯克親自證實
鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導
美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克週一（28 日）證實，已與南韓科技龍頭三星達成合作協議，將向三星採購晶片。這項合作或有望提振三星過去幾年持續虧損的晶圓代工業務。
根據《路透》報導，三星早在上週六（26 日）即宣布，與一家全球知名企業簽署了一項總額高達 22.8 兆韓元（165 億美元）的長期晶片供應合約，合作將持續至 2033 年底。
雖三星未透露客戶名稱，但《路透》引述三位知情人士報導指出，該神秘買家正是特斯拉。根據《彭博》，該合約相當於三星 2024 年營收的 7.6%。
隨後，馬斯克也發文證實該消息，指出「三星在德州興建的大型新晶圓廠將專門用來生產特斯拉的次世代 AI6 晶片，其戰略重要性難以言喻。」
馬斯克近一步表示，目前，三星正在生產 AI4 晶片。AI5 晶片剛完成設計，將由台積電 (2330-TW) 負責製造，初期在台灣生產，之後轉至亞利桑那。
馬斯克隨後還補充說，三星同意特斯拉協助其最大限度地提高生產效率。他表示：「這是一個關鍵時刻，我將親自參與，以加快進度。而且工廠離我家不遠，非常方便。」
三星正積極追趕台積電 拼大單搶客戶
此一晶片代工合作對三星來說具有重要戰略價值。近年來，在人工智慧（AI）晶片競賽中，三星在先進製程領域明顯落後於台積電與 SK 海力士（SK Hynix），導致獲利與股價表現皆受到拖累。
作為全球記憶體晶片領導者，三星同時也經營代工服務，協助客戶設計並製造邏輯晶片。然而，蘋果 (AAPL-US) 、輝達 (NVDA-US) 、高通 (QCOM-US) 等重量級客戶，近年已轉向台積電尋求更先進的晶片解決方案，使三星面臨不小挑戰。
根據 Kiwoom 證券分析師 Pak Yuak 的估算，三星代工部門在 2025 年上半年虧損金額可能已超過 5 兆韓元（約 36.3 億美元）。
此外，這項晶片供應協議也對南韓整體經濟與外交具有深遠影響。南韓政府目前正積極推動與美國在晶片與造船產業的合作，以爭取削減或取消可能加徵的 25% 美國關稅。
目前仍不清楚這筆大訂單是否會影響三星位於美國德州的新廠計畫。該廠的啟用進度因未成功爭取到核心客戶而持續延後。
BNK Investment & Securities 分析師 Lee Min-hee 則指出，三星仍在努力提升其最新 2 奈米技術的良率，但此次特斯拉的訂單可能並不涉及這一先進製程技術。
延伸閱讀
- 三星拿下165億美元晶片代工大單 神秘客戶傳是特斯拉
- 台灣緊盯！美國半導體關稅要來了 晶片進口調查結果兩周內公布
- 〈台股開盤〉台積電再觸天價1160元 大漲200點創5個月高後震盪
- 三星拿下165億美元晶片代工大單 神秘客戶傳是特斯拉
下一篇