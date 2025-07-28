鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-28 15:10

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美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週日（27 日）表示，美國總統川普「很喜歡」TikTok，但強調這款由中國企業擁有、在美擁有約 1.7 億用戶的短影音應用程式，必須轉為美國所有，才能繼續在美國營運。

川普「很喜歡」TikTok！商務部長：但前提是中國資本必須退出。

根據《路透》報導，盧特尼克表示：「川普真的很喜歡 TikTok，他一遍又一遍地強調這一點，因為你知道，TikTok 是與年輕人溝通的好方式。」

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儘管川普對 TikTok 本身態度友善，但盧特尼克強調，美國無法接受一個中國企業控制的應用程式，存在於上億部美國人手機中。

盧特尼克指出：「說實話，你不能讓 1 億部美國手機上，安裝一個由中國擁有的應用程式，這絕對不行。所以，它必須轉為美國所有，必須採用美國技術和美國算法。」