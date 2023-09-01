錢進新興市場火車頭，印度製造贏新局！

今年以來，印度股市表現氣勢如虹，根據國際貨幣基金（IMF）最新經濟展望報告預估，2023 及 2024 年印度 GDP 成長率分別為 5.9%、6.3%，長期經濟展望佳，高盛預估印度股市 2023 及 2024 年企業每股純益（EPS）成長率分別可達 18%、17%。印度 6 月 CPI 由 5 月的 4.70% 上升至 4.81%，高於市場預期。投資者已將焦點從中國轉向印度，外資淨投資（FPI）已連續 5 個月買進印度股市，帶動印度 Sensex 指數在 7 月衝上歷史新高，雖然全球景氣放緩，與國際股市連動度較低的印度，以內需消費及固定資本形成為主的經濟不受影響，加上企業獲利展望支撐股市評價，印度人口紅利、高經濟成長，大量中產階級家庭崛起、受惠供應鏈去中化浪潮，全球供應鏈重組加速，印度商機一一浮現，取而代之成為新世界工廠首選，展現出傲人成長力道，持續受外資青睞，中長線漲升格局可期。

市場投資偏好改變！錢進下一個新興火車頭「印度」

資料來源: Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2023/08/24。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在 2023 年 6 月下旬訪美，除與美國總統拜登（Joe Biden）會談，也與亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等巨頭科技領袖會面。亞馬遜執行長 Andy Jassy 於會後表示，看好印度成長動能，亞馬遜旗下 AWS 持續擴大布局在印度的投資，預計 2030 年前在印度的投資總額將達 260 億美元，包含 127 億美元的雲端基礎建設。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，自 2018 年中美貿易戰開打，為了規避美國的高額關稅、以及相關禁令，有「世界工廠」之稱的中國開始出現外資撤離潮，爾後新冠疫情爆發導致供應鏈被迫中斷，更加速外資出走的決心，印度躍升世界第一的人口大國、有著低勞力成本優勢與廣大市場潛力，在供應鏈重新洗牌下有機會取而代之成為新世界工廠。

張繼文指出，2019 年印度政府開始推動印度製造 (Make in India, MII) 的國家電子政策並祭出高額獎勵，陸續吸引外資前往印度設立生產線及據點，印度的電子製造業過去八年以高達 17% 的年複合成長率快速增長，正試圖取代中國成為世界的製造中心。擁有人口紅利優勢的印度、政府推動的統一 GST 消費稅、調降企業稅、銀行業整頓等結構性改革所帶來的效應將持續發酵，加上大量中產階級家庭崛起、「中國 + 1」供應鏈去中化浪潮，印度成為新世界工廠首選，MII 政策鍍金，科技鏈落腳印度，推升印度經濟成長，政府持續支持私人企業投資，維持製造業資本支出 15% 的低稅收比率，預期在政策紅利驅動下，將促使國內經濟生產活動與消費維持強勁，坐擁天時地利的印度，今年經濟預估依舊可維持將 6% 高成長，今年以來印度獲得外資流入金額居新興亞股前段班，支撐股市評價向上。統計過去 10 年間周報酬數據，印度股市與 MSCI 全球指數相關係數為 0.668，印度股市與國際股市連動度並不算高，將印度股市納入股市配置有助於分散風險。

展望未來，印度大環境正發生巨大的變化，強勁的內需市場、MII 新世界工廠即將引爆的製造業升級，加上「中國 + 1」的供應鏈轉移，經濟結構的重組、企業獲利表現強勁、龐大人口紅利、消費升級、吸引外資青睞，推升印度贏戰新局，成為接下來十年全球不可錯過的重要市場。建議投資人視己身風險承受度，利用印度其與全球較低相關係數分散風險，單筆搭配定期定額長期參與長線高速成長的印度投資契機。「野村基金 (愛爾蘭系列) 印度領先股票基金」經理人 Vipul Mehta，2004 年加入野村 (愛爾蘭) 資產管理團隊，自本基金 2007 年成立以來即擔任本檔基金經理人迄今，業界資歷長達 30 年，同時也是亞太區的投資長，基金管理團隊來自於印度，真正深入了解印度當地文化與企業動向，透過在地觀點，透過由下而上的研究，實際訪查企業，擅長掌握印度優質個股潛力及趨勢，追求長期資本成長機會，成為投資人投資印度的堅強後盾。(資料來源： NAM、野村投信整理；資料日期：2023/7/31)

野村基金 (愛爾蘭系列)- 印度領先股票基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 5 年 自成立日 I 股美元 15.42 15.63 12.93 12.56 8.71 75.24 72.99 92.19

資料來源：Lipper, 以美元計價；資料日期：2023/07/31 (成立至今績效以 I 股美元成立日期 2017/2/28 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。

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