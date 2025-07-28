鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-28 14:40

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南韓三星電子股價周一（28 日）大漲 6.8%，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克在 X 上證實，已與三星電子簽署了一項晶片採購協議，有望提振三星代工業務。

馬斯克證實三星拿下165億美元晶片代工大單，三星股價應聲大漲6.8%。（圖：Shutterstock）

三星電子股價周一收盤勁揚 6.8%，寫下 2024 年 9 月 3 日以來最高收盤價。

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據《路透社》報導，馬斯克周一在 X 上發帖：「三星電子在德州新建的大型工廠將專門用於生產特斯拉下一代 AI6 晶片，戰略重要性毋庸置疑。」

「三星電子已經同意讓特斯拉協助最大限度提高生產效率，這是一個關鍵時刻，我會親自督促，加快進度。晶圓廠離我家不遠，很方便。」

這項晶片代工協議是在上周六簽訂，三星電子在周一公布這個消息，但三星電子並沒有透露客戶是哪家公司，並表示應客戶要求，交易細節將在 2033 年底之前揭露。

Kiwoom Securities 分析師 Pak Yuak 表示，這筆最新大單有助於減少三星電子代工業務的虧損，他估計今年上半年三星電子代工業務的虧損超過 5 兆韓元（36.3 億美元）。