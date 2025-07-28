馬斯克證實三星拿下165億美元晶片代工大單 三星股價應聲大漲6.8%
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
南韓三星電子股價周一（28 日）大漲 6.8%，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克在 X 上證實，已與三星電子簽署了一項晶片採購協議，有望提振三星代工業務。
三星電子股價周一收盤勁揚 6.8%，寫下 2024 年 9 月 3 日以來最高收盤價。
據《路透社》報導，馬斯克周一在 X 上發帖：「三星電子在德州新建的大型工廠將專門用於生產特斯拉下一代 AI6 晶片，戰略重要性毋庸置疑。」
「三星電子已經同意讓特斯拉協助最大限度提高生產效率，這是一個關鍵時刻，我會親自督促，加快進度。晶圓廠離我家不遠，很方便。」
這項晶片代工協議是在上周六簽訂，三星電子在周一公布這個消息，但三星電子並沒有透露客戶是哪家公司，並表示應客戶要求，交易細節將在 2033 年底之前揭露。
這筆交易達成之際，三星電子在生產人工智慧（AI）晶片的競爭中面臨的壓力愈來愈大，落後台積電 (2330-TW) 、SK 海力士等競爭對手，這也嚴重影響利潤和股價。
Kiwoom Securities 分析師 Pak Yuak 表示，這筆最新大單有助於減少三星電子代工業務的虧損，他估計今年上半年三星電子代工業務的虧損超過 5 兆韓元（36.3 億美元）。
對南韓而言，三星電子與特斯拉的交易意義重大，此刻南韓正在尋求與美國在晶片和造船領域建立合作夥伴關係。正在為達成貿易協議做最後努力，以消除或降低美國可能徵收的 25% 關稅。
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