中國爆雷全球受罪，反觀AI投資趨勢仍明確

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/08/16）

野村腳勤觀點：

不需要太擔心美超微財報

美國超微 (Super Micro) 近日公布遜於市場預期的財測，甚至提到 NVIDIA 的供貨緊張，引發 AI 類股的又一波修正，不過我們認為投資人不需要太擔心，理由有三點：1) 這是屬於產能不足導致供給端受限的狀況，並非 AI 的需求衰退，未來只要企業資本支出持續增加，此現象自然可迎刃而解；2) 雖然 NVIDIA 產能有限，但預期將優先滿足超大規模數據中心，而這類 AI 晶片的價格是一般晶片的數十倍，就產品組合及訂價而言，NVIDIA 獲利預期不一定會受到負面影響；3) 台灣伺服器廠商是 NVIDIA 重要設備製造商，預期仍會優先供貨給台灣廠商，對台廠營收獲利的影響相對有限。短線上關注 8/23 美股盤後公布 NVIDIA 第三季財報狀況，預期將成為科技股能否反彈的風向球。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）通膨持續降溫：美國 7 月 CPI 3.2%，核心 CPI 4.7%，雙雙優於市場預期

（二）升息接近尾聲：通膨放緩趨勢不變，最新市場預期 Fed 於 9 月不降息機率高達 90.5%

（三）中國政策支持：中國人行調降 1 年期 MLF 及 7 天期逆回購利率，明確釋放貨幣政策刺激信號

（四）AI 開啟新盛世：未來十年 AI 市場規模 CAGR 達 40%，企業增加 AI 投資，股市進入新多頭格局

大盤利空因素：

（一）中國經濟疲軟：中國經濟復甦緩慢，第二季 GDP 成長率遜於市場預期，影響終端需求力度

（二）庫存調整偏慢：護國神山延後庫存落底時間至明年 Q1，除 AI 相關的營收仍有壓力

中國爆雷全球受罪，反觀 AI 投資趨勢仍明確

中國碧桂園最近驚傳爆雷，對中國政府而言實在兩難，救了它就會面臨其他人也要救的道德風險，若不救它又可能引發更大危機，加上中國 7 月各項數據仍在放緩，顯示經濟狀況實在不容樂觀。而作為全球消費大國，中國經濟放緩也會影響全球，像是今年電視、筆電及手機需求放緩，導致全球半導體業營收下滑，連帶許多台廠也受到衝擊，下修全年營收展望；反觀 AI 這塊，美國四大雲端服務業者繼續表明逐季加大 AI 資本支出，Q2 雲端部門營收也都呈現雙位數成長，AI 效應正逐漸轉化到財報表現上，而台灣一些伺服器廠商也上修全年營收展望，兩者可說是天差地遠。當然半導體營收成長還是長期看好，但中國問題也不是一夕就能解決，想看到全面復甦還需要多點耐心。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2023/07/31

上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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