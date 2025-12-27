00929選股邏輯大進化增至50檔！二大天王罕見入列 連綠能生技也能買
鉅亨網記者陳于晴 台北
規模超過 1300 億元的台股月配息 ETF 始祖—復華台灣科技優息 (00929-TW)，追蹤之「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」換股結果出爐，本次調整不僅是 00929 更改編製規則後的首次定審，象徵該 ETF 邁入「2.0 時代」，不僅選股產業擴大，檔數也由 40 檔增至 50 檔，台積電、大立光二大龍頭股罕見入列，共計新增 16 檔，同時刪除創見、佳必琪等 6 檔。
根據臺灣指數公司最新公告，00929 此次編製規則修訂有三大核心亮點，首先是產業採樣範圍擴大，突破傳統電子科技框架，新增「生技醫療類」、「綠能環保類」及「數位雲端類」，使科技優息的定義更為廣泛。
其次是成分股擴增，00929 總檔數由 40 檔擴增至 50 檔，進一步分散單一個股風險。相關變動將於 12 月 26 日盤後生效，投資人自 12 月 29 日起即可見到全新的投資組合。
第三為定審頻率增加，由原本每年 6 月一次定審，增加為 12 月年度定審。此外，權重定期審核也改為每年 2 月與 8 月進行，以更靈活地應對市場波動。
為了將成分股補足至 50 檔，00929 此次換股大舉納入 16 檔新血，並刪除 6 檔原有成分股。最令市場矚目的是，護國神山台積電 (2330-TW) 及鏡頭大廠大立光 (3008-TW) 首度入列，因兩檔龍頭股過去的現金股息收益率通常較低，但 00929 為了平衡「資本利得」與「波動度」，在規則優化後給予了這類龍頭股進場空間。而聯發科 (2454-TW) 原先就是 00929 老戰友，此次「回鍋」可望再次強化指數的戰鬥力。
其餘新增成分股包括億光 (2393-TW)、牧德 (3563-TW)、家登 (3680-TW)、致伸 (4915-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、聖暉 *(5536-TW)、廣明 (6188-TW)、環球晶 (6488-TW)、長科 *(6548-TW)、是方 (6561-TW)、崑鼎 (6803-TW)、可寧衛 *(8422-TW)、富邦媒 (8454-TW)。
刪除 6 檔成分股分別為創見 (2451-TW)、僑威 (3078-TW)、碩天 (3617-TW)、天鈺 (4961-TW)、佳必琪 (6197-TW)、飛捷 (6206-TW)。
為避免大規模成分股異動造成市場過度衝擊，該指數設有 8 個交易日的過渡期，將調整的權重分配在 8 天內逐步完成。同時，為維持穩定性，編製規則也設有汰換上限：6 月定審至多更換 24 檔，而本次所在的 12 月定審則至多替換 16 檔。
市場法人分析，00929 此次「重生」意義重大，納入生技與綠能等產業，能有效降低過去電子股單一產業的景氣循環風險；而台積電等權值股的加入，雖然短期內可能微幅影響平均殖利率，但卻大幅強化了組合的資本利得潛力與填息穩定度。在台股高股息 ETF 競爭白熱化的現階段，00929 透過規則優化，試圖在「高配息」與「低波動成長」之間取得更好的平衡點。
