今年夏季，ChatGPT 開創者 OpenAI 至少有七名研究員與科學家被 Meta(META-US) 挖走，投入該公司耗資十億美元、旨在強化其超級智慧實驗室（Superintelligence Lab）人工智慧（AI）團隊的計畫中。

在此之前，OpenAI 由於公司架構調整，在 2024 年已出現一波頂級高層「出走潮」，離職名單包括首席技術長 Mira Murati、首席研究長 Bob McGrew 以及研究副總裁 Barret Zoph。

目前，執行長 Sam Altman 已成為公司最初 11 人創始團隊中，僅存的兩名在職成員之一。

以下是 OpenAI 今年流失的研究人員與高管名單，以及他們的去向：

投奔 Meta 的 OpenAI 研究人員

Jason Wei 是曾參與 OpenAI o1 與深度研究模型開發的研究科學家。他於 7 月離職，加入 Meta 的超級智慧實驗室。

Zhiqing Sun 原為 OpenAI 研究科學家，於 7 月離職並加入 Meta 超級智慧實驗室。

Hyung Won Chung 與上述兩位同事於 7 月一同加入 Meta。他在 LinkedIn 上發文表示，與同事們在「一個人才密度極高、且能從零開始構建的團隊中工作非常有樂趣」。

Shengjia Zhao 曾共同參與 ChatGPT 與 GPT-4 的研發。他在 7 月份成為 Meta 超級智慧實驗室的首席科學家，直接與 Meta 職行長祖克柏（ Mark Zuckerberg ）與首席 AI 長 Alexandr Wang 工作。

Jiahui Yu 他被廣泛認為是帶領 OpenAI 感知團隊開發大語言模型「感官能力」（包括圖像、音訊和傳感器數據讀取）的功臣。他於 6 月底離職前往 Meta。

Hongyu Ren 於夏季被 Meta 超級智慧實驗室挖角。他是 OpenAI GPT-4o 模型的核心貢獻者。

Shuchao Bi 曾任 OpenAI 多模態與強化學習研究員。他於 6 月加入 Meta，專注於強化學習、後訓練與 AI 代理（agents）的研究。

OpenAI 其他離職人員

Larry Summers 曾任美國財政部長與哈佛大學校長。在眾議院小組公布他與涉嫌性侵未成年人的 Jeffrey Epstein 之間長達數年的郵件往來後，他於 11 月辭去 OpenAI 董事會職務。

Julia Villagra 於今年 3 月晉升為 OpenAI 首席人力資源長，隨後在 8 月宣布辭職。

Liam Fedus 原任 OpenAI 研究與後訓練副總裁，於 3 月離職。他於 9 月共同創立了 AI 新創公司 Periodic Labs，旨在培養「AI 科學家」。

Tom Cunningham 曾任 OpenAI 數據科學家與經濟研究員，於 11 月辭職。他隨後加入了非營利研究機構 Model Evaluation and Threat Research (METR)，負責評估 AI 模型的性能與安全水準。