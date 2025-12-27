美國宣布全面封鎖中國無人機！操作員開始瘋狂囤積大疆零件

鉅亨網新聞中心 2025-12-27 20:00

美國以國家安全為由，全面收緊對外國製無人機的管制，形同將中國無人機排除出美國市場，引發產業與操作員強烈反彈，有許多人已經開始緊急囤積中國無人機製造商大疆（DJI）的無人機及相關零件。

根據《華爾街日報》近日報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）以「不可接受的國家安全威脅」為由，已將所有外國製造的無人機及其零件列入受管制的「黑名單」，禁止相關產品在美國市場銷售。

政策公布後，在美國無人機社群引發強烈反彈。美國目前約有 50 萬名通過認證訓練的無人機操作員，不少人開始緊急囤積大疆無人機及零組件，以因應未來可能出現的供應中斷問題。

部分操作員也向美國國會表達抗議，認為大疆在產業中的地位難以取代，全面封殺等同於衝擊仰賴無人機技術運作的多個產業。

產業數據顯示，在美國商業市場、政府單位及無人機愛好者領域，大疆無人機的市占率約在 70% 至 90% 之間。

其高精度定位能力與穩定的影像傳輸系統，使其廣泛應用於基礎建設、農業監測、災害救援等多元場景。

美國建築監控公司負責人 Eric Ebert 指出，美國本土無人機產品在性能上難以與中國產品競爭。

他表示，公司內 7 名受過專業訓練的操作員，長期使用大疆無人機監控數千英畝的太陽能與風力發電設施建置工程。

大疆在飛控系統與圖傳技術上的成熟度，讓使用者能即時掌握數公里外的施工或救援現場情況，這些優勢使其在美國市場具有高度不可替代性。

亞利桑那州無人機研究機構 Pilot Institute 創辦人 Greg Reverdiau 表示，美國消費者選擇大疆，並非因其產地，而是因為產品供貨穩定、價格具競爭力、功能完整且可靠性高。

他認為，美國政府以國安為由限制進口，背後原因之一是本土產業難以在市場競爭中勝出。

美企競爭失利的前例：GoPro

美國運動相機品牌 GoPro (GPRO-US) 曾是大疆的合作夥伴，雙方一度在技術上形成互補。然而，隨著大疆業務擴大，GoPro 向其提出更高的分潤要求，雙方談判破裂，合作關係隨後終止。

GoPro 其後嘗試自行投入無人機市場，與大疆正面競爭，但其產品在避障、懸停、影像傳輸與飛行穩定性等方面未具明顯優勢，僅銷售少量產品後，便宣布停止無人機專案研發。

相較之下，大疆則以無人機為核心，持續拓展至商用無人機、影像感測器、運動相機、雲台與智慧駕駛等相關領域，進一步強化技術實力。

美國西雅圖無人機製造商 Brinc Drones 創辦人指出，美國政府多次對中國無人機祭出禁令，表面上是限制競爭，實際效果卻可能適得其反，反而讓中國無人機品牌在市場上更具優勢。

他認為，目前沒有任何美國企業能在產品性能與成熟度上真正與大疆抗衡，政府若持續以行政手段封鎖進口，只會讓高度仰賴無人機作業的美國用戶陷入供應焦慮，進而在禁令生效前大量搶購大疆產品，否則將面臨「無機可用」的困境。

美國限制措施層層加碼：無人機替代方案仍不明朗

事實上，美國早在 2017 年即將大疆列入國防部制裁清單，理由是「可能向中國政府提供美國關鍵基礎設施與執法數據」。

2024 年，美國眾議院又在《2025 財年國防授權法》中納入所謂「反制中國無人機法案」，進一步限縮中國無人機在美發展空間。

2025 年 7 月，美國總統川普簽署行政命令，要求促進美國本土無人機產業發展，並指示商務部展開調查，以確保無人機供應鏈不受外國勢力控制或利用。

最新限制措施幾乎等同於將中國無人機全面排除出美國市場。雖然既有設備仍可繼續使用，但後續售後服務與零組件支援恐將中斷。

大疆回應：損害市場公平競爭

對此，大疆發表聲明表示，對美國政府的決定感到遺憾，並強調該政策不僅限制美國消費者的選擇權，也破壞了公平競爭的市場原則。

大疆指出，其產品已通過全球市場與多家獨立第三方機構的安全與可靠性驗證。

美國智庫戰略研究中心的報告則指出，大疆在美國商用無人機市場的占比高達 90%，涵蓋農業、建築、海事等多個工程領域，且短期內仍可能維持主導地位。