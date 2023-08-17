鉅亨美股雷達：市場評估Fed政策方向 思科Q4業績亮眼

美股重要看點：

美將公布失業金數據、費城 Fed 製造業指數。美國 10 年期公債殖利率來到 4.292。美股期貨週四 (17 日) 上升，道瓊期貨漲 0.20%，標普 500 期貨漲 0.22%，那斯達克 100 期貨漲 0.25%。

美國聯準會 (Fed) 周三 (16 日) 公布的 7 月會議記錄顯示，官員仍擔心通膨難消退並暗示可能會繼續升息。不過有一些官員認為，儘管「大多數」決策者繼續將對抗通膨作為首要任務，但利率推得太高可能給經濟帶來風險，顯見官員之間意見存有分歧。

會議紀錄顯示，多數與會者仍認為通膨有顯著升溫風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。與此同時，有一些與會者則表示，儘管美國經濟具彈性且就業市場保持強勁，但經濟仍有衰退風險、失業率也可能攀升。

7 月的會議紀錄並未排除未來還要升息的可能性，對後續行動敞開大門。相比 6 月紀錄，7 月最大的變動是利率指引方面，指出將繼續評估新數據及其對貨幣政策影響。

美銀經濟學家認為，Fed 可能在 9 月會議上保持利率穩定，等 11 月會議上再升息。根據 CME FedWatch 的數據，交易員預計 Fed 今年 9 月會議維持利率不變的可能性為 88.5%，升息 25 個基點的可能性為 35%。

美銀外匯策略師 Howard Du 周三在報告中寫道，可能意味著下個月風險市場的壓力有所緩解，但 11 月波動性將提升。

Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 警告表示，隨著投資人意識到如今市場風險正不斷增加，可能將重演去年美股暴跌情景。Rosenberg 認為，投資人應避免極其昂貴的美股，而應買入被低估且嚴重做空的美國公債。他也推薦加拿大和亞洲的股票 (不包括中國) 以及傳統避險資產黃金。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬)，前值 24.8

美國上週續領失業金人數 (萬)，預估 169.2，前值 24.8

美國 8 月費城 Fed 製造業指數，預估 - 10，前值 - 13.5

重要個股動態：

網路設備大廠思科 (Cisco) (CSCO-US) 周三 (16 日) 盤後公布 2023 會計年度第四季獲利和營收高於預期，雖對 2024 財年的展望低於華爾街預期，令盤後一度下跌 2%，但其產品訂單有改善跡象，激勵盤後股價拉回並漲逾 2%。

思科執行長 Chuck Robbins 在電話會議上表示，第四財季產品訂單較上季增加 30%，所有顧客市場均實現兩位數增長。

CSCO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據大陸媒體 36 氪 PowerOn 報導，為進軍中國市場，特斯拉 (TSLA-US) 正著手推動自家的自動駕駛方案。

報導稱，初期特斯拉計畫組建一個 20 人左右的本地運營團隊，以推動完全自動駕駛解決方案 FSD（Full Self-Drive）在中國市場落地。此外，特斯拉還在中國嘗試成立一個數據標註團隊，規模約上百人。這同樣是為訓練 FSD 的算法作準備。