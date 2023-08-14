日本製造重返榮耀！百年企業瘦身精化，後市看俏

日本央行 (BoJ) 在 7 月 28 日宣布調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策，貨幣政策會議維持基準利率 - 0.1% 不變，十年公債殖利率目標維持 0%，0.5% 範圍參考用，1.0% 將無限制購買。日銀副總裁內田新一 (Shinichi Uchida)表示：「鑑於經濟和物價前景高度不確定性，日銀決定以更大的靈活性進行 YCC 控制，旨在耐心地繼續貨幣寬鬆政策，我們並沒有考慮退出貨幣寬鬆政策。」市場持續消化日銀提高 YCC 彈性，不影響日股動能長線向上的格局，日本十年期公債殖利率自 7/28 至今 (8/4) 上漲來到 0.64%，高於會議之前的 0.5%。歷史經驗顯示，日本央行貨幣政策連續進行調整的機率偏低，此次調整後市場對政策轉向擔憂獲得舒緩，有助於日股資金行情的延續。
2023 年以來日股表現
日本股市是 2023 年表現最好的市場之一，隨著股神巴菲特 (Warren Buffett) 喊進日股並加碼日本五大商社（三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅、伊藤忠商事），讓先前沉寂已久的日本股市獲得關注，其他外資券商紛紛跟進看多日股，湧入熱錢大舉押注日本。此外，在東京證券交易所 (Tokyo Stock Exchange) 敦促企業在股價低於每股帳面價值的情況下，要拿出提高資本回報率的計劃，日本企業已開始進行結構性轉骨，降低交叉持股陋習，開始利用龐大的現金解除交叉持股，交叉持股導致了資產負債表臃腫和股本回報率下降，同時讓小型子公司的現有股東獲得回報。根據 Jefferies 的數據報告顯示，日本此類上市子公司的數量已從 2020 年的 285 家降至 221 家，母公司持有多數股權的上市公司數量大幅減少，最終將提升估值，最近的一個相關例子是：移動運營商 KDDI 將斥資約 18 億美元回購汽車製造商豐田汽車公司 (Toyota Motor Corp., 7203.TO) 所持部分股份，顯示日本企業開始瘦身精化，重視股東價值，更可望提高股利。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
日本企業瘦身精化 有望提高股利
東京證交所將交易市場重新整編為「主要」(簡稱主板)、「標準」(簡稱標準板) 及「成長」(成長板) 三大類指數交易，並廢止過去的東證 1 部、2 部、高成長新興股票市場（Market of the high-growth and emerging stocks）及 JASDAQ 等 4 個交易市場。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，一直以來日本給世界的印象，就是日本研究、創新，以及優質的日本製造 (Made in Japan) 超高技術水準，帶領著日本履創高峰。日本的製造業「先見性」實現企業轉型，例如：NEC 從日本第一台電腦的生產廠商、成功轉型為第一顆人造衛星製造公司，從照相機起家的佳能 (Canon)，現在是參與研發小型火箭發射商業衛星的企業，並且將日本東芝(Toshiba) 的醫療設備公司買下，投身醫療產業。值得一提的是，日本轉型最成功企業之一「富士 (Fujifilm) 軟片」，軟片業沒落已擊垮雄霸一時的柯達，然而富士不僅倖存下來且成功轉型，實現重生，比如：富士將軟片的膜技術提煉出來，生產化妝品，化妝品所需的重要物質是膠原蛋白，在長達 70 多年的時間裡，富士已經把膠原蛋白的技術和原理應用在化妝品中，對現有技術有效延展；另一方面，富士利用原有偏光板保護膜，應用於液晶電視和智慧型手機，市場佔有率達到 70%，彌補軟片業務上的損失；同時富士也研發新藥，將化合物方面的合成能力、設計能力以及奈米技術在人體吸收方面的技術革新，投入到了抗流感藥、抗癌藥物等藥品研發當中，從過去以底片舉世聞名的富士軟片，躍升成為全球半導體顯影劑與內視鏡領導廠商，豐田 (Toyota)、索尼集團(Sony)、三菱商事(Mitsubishi)、三井物產(MITSUI)、丸紅(Marubeni) 等以品質取勝的知名標竿企業所湧現之競爭優勢，包含研發、創新、製造能力，正帶領日本製造重返榮耀。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
展望未來，張繼文表示，日本央行發布的最新短觀調查顯示，日企的信心全面改善，支持央行對於國內經濟正逐步復甦的觀點，儘管日本央行新政策造成市場波動，但目前日本經濟情況穩健，日本通膨壓力已來到 41 年來的高點 4.3％，春鬥調薪幅度 3.58％也創 30 年新高，東京證交所治理改革有望繼續激勵本淨比較低企業的投資情緒，日圓貶值有利製造業出口，讓日本企業的海外投資收益放大，帶動內需及觀光經濟，日股長期投資魅力值得期待，逢市場修正都是很好的長期買點，建議投資人依己身風險承受度，投資組合納入具正向題材性利多的日股，交由日本專業經理團隊的操作選股，布局主動型日股基金，或以定期定額方式長期取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接日股榮景。日本野村資產管理基金團隊，擅長掌握日股優質個股潛力，精準掌握日股趨勢，追求長期資本成長機會，成為投資人投資日股的堅強後盾。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
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6 個月
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今年以來
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1 年
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2 年
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3 年
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自成立日
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I 股日圓
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15.95
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21.72
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27.02
|
28.42
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39.47
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101.74
|
242.32
|
同類型平均
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12.33
|
17.36
|
23.01
|
19.74
|
21.15
|
61.57
|
-
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四分位排名
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
-
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I 股美元避險
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17.34
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24.46
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30.43
|
33.92
|
45.69
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111.25
|
182.03
|
同類型平均
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10.39
|
13.45
|
19.77
|
19.10
|
10.53
|
46.68
|
-
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四分位排名
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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-
資料來源：Lipper；資料日期：2023/7/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金(愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業(基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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