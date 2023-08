日本製造重返榮耀！百年企業瘦身精化，後市看俏

日本央行 (BoJ) 在 7 月 28 日宣布調整殖利率曲線控制 (YCC) 政策,貨幣政策會議維持基準利率 - 0.1% 不變,十年公債殖利率目標維持 0%,0.5% 範圍參考用,1.0% 將無限制購買。日銀副總裁內田新一 (Shinichi Uchida)表示:「鑑於經濟和物價前景高度不確定性,日銀決定以更大的靈活性進行 YCC 控制,旨在耐心地繼續貨幣寬鬆政策,我們並沒有考慮退出貨幣寬鬆政策。」市場持續消化日銀提高 YCC 彈性,不影響日股動能長線向上的格局,日本十年期公債殖利率自 7/28 至今 (8/4) 上漲來到 0.64%,高於會議之前的 0.5%。歷史經驗顯示,日本央行貨幣政策連續進行調整的機率偏低,此次調整後市場對政策轉向擔憂獲得舒緩,有助於日股資金行情的延續。

2023 年以來日股表現

資料來源:彭博;資料日期:2023/7/31

日本股市是 2023 年表現最好的市場之一,隨著股神巴菲特 (Warren Buffett) 喊進日股並加碼日本五大商社(三菱商事、三井物產、住友商事、丸紅、伊藤忠商事),讓先前沉寂已久的日本股市獲得關注,其他外資券商紛紛跟進看多日股,湧入熱錢大舉押注日本。此外,在東京證券交易所 (Tokyo Stock Exchange) 敦促企業在股價低於每股帳面價值的情況下,要拿出提高資本回報率的計劃,日本企業已開始進行結構性轉骨,降低交叉持股陋習,開始利用龐大的現金解除交叉持股,交叉持股導致了資產負債表臃腫和股本回報率下降,同時讓小型子公司的現有股東獲得回報。根據 Jefferies 的數據報告顯示,日本此類上市子公司的數量已從 2020 年的 285 家降至 221 家,母公司持有多數股權的上市公司數量大幅減少,最終將提升估值,最近的一個相關例子是:移動運營商 KDDI 將斥資約 18 億美元回購汽車製造商豐田汽車公司 (Toyota Motor Corp., 7203.TO) 所持部分股份,顯示日本企業開始瘦身精化,重視股東價值,更可望提高股利。以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

日本企業瘦身精化 有望提高股利

資料來源: Morgan Stanley;資料日期:2023/06/15

東京證交所將交易市場重新整編為「主要」(簡稱主板)、「標準」(簡稱標準板) 及「成長」(成長板) 三大類指數交易,並廢止過去的東證 1 部、2 部、高成長新興股票市場(Market of the high-growth and emerging stocks)及 JASDAQ 等 4 個交易市場。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,一直以來日本給世界的印象,就是日本研究、創新,以及優質的日本製造 (Made in Japan) 超高技術水準,帶領著日本履創高峰。日本的製造業「先見性」實現企業轉型,例如:NEC 從日本第一台電腦的生產廠商、成功轉型為第一顆人造衛星製造公司,從照相機起家的佳能 (Canon),現在是參與研發小型火箭發射商業衛星的企業,並且將日本東芝(Toshiba) 的醫療設備公司買下,投身醫療產業。值得一提的是,日本轉型最成功企業之一「富士 (Fujifilm) 軟片」,軟片業沒落已擊垮雄霸一時的柯達,然而富士不僅倖存下來且成功轉型,實現重生,比如:富士將軟片的膜技術提煉出來,生產化妝品,化妝品所需的重要物質是膠原蛋白,在長達 70 多年的時間裡,富士已經把膠原蛋白的技術和原理應用在化妝品中,對現有技術有效延展;另一方面,富士利用原有偏光板保護膜,應用於液晶電視和智慧型手機,市場佔有率達到 70%,彌補軟片業務上的損失;同時富士也研發新藥,將化合物方面的合成能力、設計能力以及奈米技術在人體吸收方面的技術革新,投入到了抗流感藥、抗癌藥物等藥品研發當中,從過去以底片舉世聞名的富士軟片,躍升成為全球半導體顯影劑與內視鏡領導廠商,豐田 (Toyota)、索尼集團(Sony)、三菱商事(Mitsubishi)、三井物產(MITSUI)、丸紅(Marubeni) 等以品質取勝的知名標竿企業所湧現之競爭優勢,包含研發、創新、製造能力,正帶領日本製造重返榮耀。以上所提個股僅為舉例說明,非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

展望未來,張繼文表示,日本央行發布的最新短觀調查顯示,日企的信心全面改善,支持央行對於國內經濟正逐步復甦的觀點,儘管日本央行新政策造成市場波動,但目前日本經濟情況穩健,日本通膨壓力已來到 41 年來的高點 4.3%,春鬥調薪幅度 3.58%也創 30 年新高,東京證交所治理改革有望繼續激勵本淨比較低企業的投資情緒,日圓貶值有利製造業出口,讓日本企業的海外投資收益放大,帶動內需及觀光經濟,日股長期投資魅力值得期待,逢市場修正都是很好的長期買點,建議投資人依己身風險承受度,投資組合納入具正向題材性利多的日股,交由日本專業經理團隊的操作選股,布局主動型日股基金,或以定期定額方式長期取得參與日本潛力個股的表現機會,迎接日股榮景。日本野村資產管理基金團隊,擅長掌握日股優質個股潛力,精準掌握日股趨勢,追求長期資本成長機會,成為投資人投資日股的堅強後盾。

野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 3 年 自成立日 I 股日圓 15.95 21.72 27.02 28.42 39.47 101.74 242.32 同類型平均 12.33 17.36 23.01 19.74 21.15 61.57 - 四分位排名 1 1 1 1 1 1 - I 股美元避險 17.34 24.46 30.43 33.92 45.69 111.25 182.03 同類型平均 10.39 13.45 19.77 19.10 10.53 46.68 - 四分位排名 1 1 1 1 1 1 -

資料來源:Lipper;資料日期:2023/7/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算,I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。

