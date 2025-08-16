鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-16 21:40

‌



美國掀海外退休與數位遊牧熱潮！「這些國家」最受歡迎。(圖：Shutterstock)

根據《富比士》報導，專注於投資居留與入籍業務的顧問機構 Global Citizen Solutions（GCS）指出，這一趨勢正在加速，五年前，美國客戶僅佔其客戶群的五分之一，如今已接近一半。

‌



GCS 最新報告顯示，美國人對歐洲黃金簽證計畫的興趣尤其高。2020 至 2023 年間，美國人申請葡萄牙黃金簽證的數量增長八倍，首次超越中國投資者。2025 年，美國人申請愛爾蘭護照的數量激增 60%，申請英國公民身份亦創歷史新高。

根據 GCS 的數據，目前最受美國人歡迎的五大海外定居目的地包括：

葡萄牙：享歐盟通行權益、稅收優惠，生活品質高；投資金額介於 29.1 萬至 58.1 萬美元。

希臘：提供歐盟通行權益，翻修房屋類黃金簽證約需 29.1 萬美元。

加勒比國家：獲得護照最快。

巴拿馬：申請退休簽證僅需每月收入 1000 美元。

哥斯大黎加：月均不到 2000 美元即可享受高品質生活。

GCS 首席執行長 Patricia Casaburi 表示：「多個歐盟國家仍開放黃金簽證計畫，房產投資門檻適合不同預算需求。」

旅行與健康：數位遊牧與抗老新趨勢

海外生活吸引力不僅在於簽證與房產投資，旅行本身也可能是抵禦老化的利器。

澳洲伊迪斯科文大學 2024 年的研究發現，積極的旅行體驗能讓人接觸新環境、促進社交互動與運動，改善身心健康。研究作者 Fangli Hu 指出：「旅遊不僅僅是休閒娛樂，它還能促進人們的身心健康。」

這也進一步使健康旅遊成為新商機。例如，日本連鎖健康膠囊酒店 Nine Hours 利用睡眠艙內置攝像頭、麥克風與人體感測器分析住客睡眠品質。

Nine Hours 董事 Yasuyuki Watanabe 則向《彭博》表示：「我們希望建立一種即使旅遊業遇冷也能穩健經營的商業模式。」該品牌計畫到 2030 年前，在歐洲開設 10 家門店、北美開設 30 家門店。

全球退休首選地：低成本、高生活品質兼具

GCS 的《2025 全球退休報告》評估了 44 個提供退休簽證的全球目的地，專為依靠被動收入或非盈利簽證退休的人士設計。

根據 GCS 報告，全球十大退休勝地為：葡萄牙、模里西斯、西班牙、烏拉圭、奧地利、義大利、斯洛維尼亞、馬爾他、拉脫維亞與智利。

同時，這些國家中有許多都入選了 CNTraveler 評選的「美國人可以在國外退休的 10 個國家」名單中，該名單包括泰國、馬爾他、葡萄牙、西班牙、希臘、哥倫比亞、尼加拉瓜、菲律賓、巴拿馬及哥斯大黎加。這些國家通常簽證流程簡單，有時僅需提供穩定收入或養老金證明。

這些地區多數氣候宜人、文化底蘊豐厚、社區繁榮，且提供可承受的生活成本與高品質生活。