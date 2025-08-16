鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-16 16:10

‌



超微半導體 (AMD-US) 執行長蘇姿丰近日在專訪中表示，對於大型科技公司而言，超微半導體（AMD）的 CPU 已成為首選，且在伺服器 CPU 領域佔據主導地位後，該公司在 AI 領域也能與輝達 (NVDA-US) 競爭。

超微半導體蘇姿丰：AMD資料中心CPU主導地位穩固、未來AI市場能挑戰輝達！(圖：Shutterstock)

蘇姿丰稱，AMD 在資料中心 CPU 領域的地位，與輝達在 AI GPU 市場的影響力相似，兩者均佔據絕對主導地位。

‌



外媒指出，透過具競爭力的 EPYC 伺服器 CPU，AMD 已成為微軟 (MSFT-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等大型資料中心的重要合作夥伴，同時挑戰長期由英特爾 (INTC-US) 主導的伺服器市場。

值得注意的是，幾年前 AMD 在伺服器 CPU 市場的佔有率仍遠低於英特爾 Xeon 產品。2017 年時，AMD 的市占率僅為個位數百分比，短短數年間的快速成長，顯示其在資料中心領域的強大競爭力。

分析指出，AMD 在伺服器市場的成功，不僅依靠 EPYC 產品線的持續擴張，也得益於競爭環境的變化。隨著英特爾在部分細分市場的競爭力度下降，AMD 抓住機會迅速提升市占率，進一步鞏固其在資料中心 CPU 市場的地位。

AMD 已經將自己視為資料中心 CPU 領域的策略合作夥伴，並希望在 AI GPU 領域也採取類似的策略。雖然 AI GPU 市場尚需時間發展，但 AMD 在資料中心 CPU 的增長已為未來 AI 佈局打下基礎。