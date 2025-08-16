鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-16 20:10

美國總統川普週六（16 日）表示，烏克蘭應同意與俄羅斯達成和平協議，以結束持續的戰爭。他指出：「俄羅斯是一個非常強大的國家，而烏克蘭不是。」此言論出現在川普與普丁舉行峰會後，但會談未能達成停火協議。

川普見普丁後態度轉變？稱烏克蘭需要與俄羅斯達「和平協議」而非僅停火。(圖：REUTERS/TPG)

《路透》指出，川普的立場出現重大轉變，他表示同意普丁的觀點，認為結束戰爭的最佳方式是直接達成和平協議，而非像烏克蘭及其歐洲盟友此前要求的透過停火。

與普丁會面後，川普在社交平台 Truth Social 發文指出：「各方一致認為，結束俄羅斯與烏克蘭這場可怕戰爭的最佳方式，是直接進入和平協議，而不是僅僅停火協議，因為停火協議往往難以奏效。」

自 2022 年 2 月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄烏戰爭已成為歐洲 80 年來最血腥的衝突。分析人士指出，雙方已有超過百萬人傷亡，其中包括數千名烏克蘭平民。

川普表示，他將於週一（18 日）在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，並補充說：「如果一切順利，我們將安排與普丁總統的會晤。這有可能拯救數百萬人的生命。」

澤倫斯基在阿拉斯加峰會後與川普進行長時間交談，表示烏克蘭已準備好進行建設性合作，支持三方會談的想法。他在社交媒體上寫道：「烏克蘭重申願意盡最大努力實現和平。」