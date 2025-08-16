鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-16 14:30

美國總統川普與俄羅斯總統普丁週五（15 日）在阿拉斯加舉行高度關注的峰會，雖然雙方均形容會談「有建設性」，但最終未能在俄烏戰爭上達成任何協議或暫停行動。

投資人回應川普普丁阿拉斯加峰會！能源股迎來機會？(圖：REUTERS/TPG)

雙方歷時近三小時的閉門會談後短暫現身媒體面前，僅表示在若干議題上取得「進展」，卻沒有提供任何細節，也沒有回答任何問題，一向健談的川普甚至無視了記者們大聲提出的提問。

川普僅在「追求和平」的標語前表示：「我們在很多很多問題上達成了一致。我想說，有幾個重要的問題我們還沒有完全達成，但我們已經取得了一些進展。」

對此，市場與分析人士多認為，此次川普與普丁會晤更多是外交姿態，而非具體突破。

外界評論：外交表態多於實質內容

RBC Capital Markets 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 指出：「這情況似乎與我們在備註中所預期的相符。雖然有一些釋出外交進展的片段聲明，但缺乏具體協議內容。

Croft 說：「我們將關注這種『待續』的結果，是否足以讓針對印度持續進口俄羅斯石油的次級制裁擱置。不過，這絕對不足以說服歐洲，考慮撤銷對俄能源的制裁。」

BMO 私人財富首席市場策略師 Carol Schleif 直言：「唯一的消息就是完全沒有消息。但不確定這裡面是否會有任何對市場產生影響的部分，地緣政治問題通常不會長時間、甚至根本不會佔據市場的注意力。」

儘管如此，部分投資人認為，這場談話仍對市場有一些利好。

Comerica 首席投資長 Eric Teal 表示，沒有新增制裁對市場就屬於正面訊號。

Teal 說：「如果有什麼不同的話，那就是我們在能源領域看到了機會，因為目前的油價處於相當低的水準，而且制裁石油的前景並未實現。隨著我們迎來更高的季節性需求和經濟增長開始加速，市場可能會出現一波釋然性反彈，這將是投資能源的機會。」

不過 Teal 也提醒，黃金和貴金屬可能會被拋售，因為它們是避險資產類別。但考慮到對通膨的擔憂，如果出現任何疲軟跡象，將是一個很好的買點。

會談更多是鋪路 烏克蘭缺席成關鍵

一些專家則認為，這場峰會僅是未來談判的第一步。

Moneycorp 北美交易主管 Eugene Epstein 表示：「我認為沒有人期望這次會談會特別具體或具有實質性。這本質上是邁向更深層次的第一步。他們兩人都以一種外交的方式表達了一切。但更重要的是整個會議的意義，而不是他們所談的內容。」

Epstein 強調：「（此次會談）基本上只是表明他們願意繼續談判，以達成對各方都有利的結論。我認為這只是第一步，未來還會有更多。」

Mischler Financial 的 Tom Di Galoma 則推測，下一步可能是川普、普丁與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）三方會晤，並認為「或許 30 天內可能達成協議」。

Di Galoma 說：「整體而言，市場會略微對此感到正面，因為我認為他們取得了一些進展。但我不認為週日晚間道瓊期貨會上漲 400 點。」

然而，Harris Financial Group 的 Jamie Cox 強調，沒有烏克蘭參與的峰會「幾乎不可能」產生和平協議。他指出，普丁雖出席本次會談具象徵意義，但「他在美國領土上與川普會晤時，不可能被視為衝突結束。」