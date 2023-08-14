〈走進中國〉中國半導體去庫存調查：有商戶花費人民幣千萬元囤貨 百萬元賣掉

走進中國華強北積體電路店鋪較為集中的幾座大樓，此起彼伏響起的是 QQ 消息的提醒音，還有撕膠帶、封箱的嘈雜聲。



這些聲音不斷，像極了買賣交易繁榮的景象，但多名店主表示，今年以來積體電路產品出貨情況都不太好。



據《科創板日報》報導，一家主做國產晶片商戶的工作人員表示，今年以來，無論是終端客戶的需求，還是同行賣家的需求，都有所下降，店鋪裡主做的料號普遍價格都有所降低。「這個樓再往裡走一點，有不少商鋪都關門了。」該工作人員說。



另有主做國際大廠晶片商戶人士表示，他們大約從去年 12 月末開始，生意就開始下滑，「全系列的生意不好做」。



諸多市場信號顯示，半導體行業仍未回暖。儘管今年半導體企業紛紛表示去庫存顯現成效，但真實需求仍有待恢復。



分銷商：囤還是不囤



華強北有多家商鋪明晃晃打出「收庫存」的招牌。比如有檔口豎著醒目的紅底白字牌子，寫著「收存儲芯片」。過去半年，記憶體晶片價格持續探底，跌至歷史低點。



「收庫存的人多，說明從代理到終端用戶、乃至原廠的庫存太高，而需求不足。」一位晶片分銷商從業人員表示，電子產品是周期性較強的產業，產品保質期比較長，所以收呆料的成本比較低，「現在價格低，低吸高拋也是常規操作」。



不過，當前行業需求少、供給多，部分品類產品價格仍在下滑，如果通路商對市場的判斷不準，囤貨就成為一項高風險活動。一家華強北電子元器件商戶說，有商戶此前花人民壁千萬元囤貨，到今年竟以百萬元價格出掉了。



「以國內大型渠道商來看，現在反而囤貨的少，都是在著急出貨，滾動備貨以提高流動性。」該分銷商人士說，景氣回暖沒預想中那麼快。



真實需求仍有待恢復



一名晶圓廠從業者表示，從今年晶片廠訂單情況來看，即便是周期調整較早的產品品類，行情有所回暖，但需求還是沒有有效恢復，持續性有待觀察。其他如 CIS、PMIC、MCU 等產品的庫存都很高，「需求不太好」。



就連汽車電子這樣印象中的高增長產業，過去的市場表現也讓行業分析人士略感失望。



「從目前情況來看，庫存還在消化過程中，沒有之前預期的樂觀。」IDC 亞太區研究總監郭俊麗表示，目前預期是到第 3 季結束會達到正常庫存的水準，但也有人認為，到第 4 季甚至是 2024 年第 1 季，整個行業仍然處於消化庫存階段。



郭俊麗坦言，一開始對半導體去庫存情況較樂觀，但隨著行業情況變化，預測數據也在不斷修正，「包括像汽車晶片之前我們比較看好，但現在看到一些汽車廠商也在砍單，或者說也是在觀望中，所以說這個周期比我們想像中的反彈速度要更緩和」。