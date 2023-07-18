墜落天使債 甜蜜買點到！

美國 6 月 CPI 年增 3%，核心 CPI 年增 4.8% ，優於市場預期，亦為 2021 年 8 月以來最小的月比增幅，相關通膨分項持續偏降，住房 (含房租) 項目通膨續降機率較高，下半年核心通膨走勢偏降。紐約聯準會總裁 Williams 表示，距離政策利率達到足夠高水準仍有一段路要走，以使通膨回到 2% 目標。預測聯準會 7 月份升息 1 碼機率較高，惟觀察目前景氣狀況，就業數據屬落後指標，領先的 PMI 等數據多為持續下降趨勢，聯準會已接近升息循環末端，預期墜落天使債 (Fallen Angel) 利差具收斂空間，可適度加碼以贏在起跑點。

野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金) 經理人郭臻臻表示，從通膨實際變化來看，名目消費者物價指數 (CPI) 已出現顯著下滑，核心 CPI 也維持下降趨勢。通膨放緩的壓力變得更清晰，核心 CPI 低於市場預期，為聯準會緊縮周期接近尾聲增添強力訊號，顯示聯準會今年可能只需再升息一次。此外，美國公債殖利率在本月走高，特別是短天期殖利率，市場已反映聯準會提高終端利率，在通膨見頂且通膨預期持續下降的情況下，儘管聯準會仍維持貨幣政策緊縮態度，預期 2024 年緊縮政策可望轉向，並對公債殖利率帶來關鍵向下壓力。

通膨預期續降 殖利率上行不易

資料來源：Bloomberg 資料日期： (左)2022/7/13~2023/7/13，(右) 截至 2023/6/30。

郭臻臻進一步指出，經歷 2022 年聯準會強力升息、戰爭等市場亂流，債券殖利率已大幅攀升，但殖利率高檔整理對追求收益的投資者其實最有利，理由有三：

殖利率將呈現高檔區間整理，有利追求 Fallen Angel 債收益 高殖利率有助提高 Fallen Angel 債收益水準 當升息壓力解除，Fallen Angel 債可望出現強勁反彈

儘管聯準會今年後續仍有小幅升息的不確定性，美國就業市場雖有降溫但仍屬強健，就業支持消費、而消費支持經濟，即便美國經濟仍有機會軟著陸 (出現衰退亦是溫和)，固定收益資產更能發揮領取利息收入的特性。，6 月時債券信用利差整體收窄，非投資等級債券資產表現更顯強勁，風險市場普遍呈現強勁反彈，特別是 Fallen Angel 債長線上漲態勢相當明確。根據歷史經驗，未來當聯準會不再升息，2022 年利率政策的逆風將變成 2023 年的順風，債市可望而全面上揚，目前正是逢低承接 Fallen Angel 債很絕佳時機，以獲取高殖利率和資本利得投資優勢！

逢低承接高殖利率正是時候

資料來源： Bloomberg，2022/1/3、2023/6/30。以上採摩根大通新興美元強勢貨幣主權債指數、彭博全球金融債 / 美國投資級債 / 墜落天使非投資級債 / 美國非投資級債指數。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

「野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)」為全球首發 Fallen Angel 債券基金，是少數鎖定 Fallen Angel 非投資等級債之主動式基金。歷史經驗顯示，每當進入暫停升息階段，都是債券投資的好時機，特別是布局 Fallen Angel 債可以享有資本利得空間之契機；一般非投資等級債回報主要來自債息，但 Fallen Angel 非投資等級債的年化報酬率有一定比率來自資本利得機會，具備資本利得潛力可以創造難得的投資機會，建議投資人依據己身風險承受度，將投資組合納入 Fallen Angel 債掌握債市投資良機。

野村特別時機非投資等級債券基金 (本基金配息來源可能為本金)

累積報酬 (%) 3 個月 6 個月 今年以來 1 年 2 年 自成立日 本基金 1.74 4.04 4.04 8.06 -5.26 -4.58

資料來源: Lipper，本基金採用新台幣累積級別並以新台幣計價；資料日期：截至 2023/6/30。

>>> 閱讀更多精彩文章