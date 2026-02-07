鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-07 20:20

美國總統川普周五 (6 日) 簽署行政命令，將根據美國與阿根廷的新貿易協定，將阿根廷牛肉進口量擴增四倍。不過，經濟學家普遍認為，此舉對零售端牛肉價格的實質影響有限。

根據公告，美國將阿根廷牛肉的關稅配額增加 8 萬公噸，適用於 2026 年，品項僅限於瘦牛肉邊角料，主要用於與美國本土牛肉混合製作漢堡肉。調整後，阿根廷獲准輸美牛肉總量將達 10 萬公噸。

阿根廷外交部在聲明中指出，新協定將「前所未有地擴大阿根廷牛肉在美國市場的優惠進口配額至 10 萬公噸」，預估相當於「8 億美元的阿根廷牛肉出口」。

川普的行政命令主題為「確保美國消費者可負擔的牛肉」(Ensuring Affordable Beef for the American Consumer)，內文指出，美國國內近年的產能已經無法滿足需求成長，導致牛肉價格飆升。行政命令寫道：「我認為有必要、適當暫時增加牛肉進口數量。而且，我認為將本公告所規定的增加配額全部分配給阿根廷是適當的。」

根據聯準會 (Fed) 資料，牛肉價格在去年 12 月達到每磅 6.69 美元，是勞工部自 1984 年開始追蹤牛肉價格以來的最高點。

白宮官員早在去年 10 月即透露，川普有意擴大阿根廷牛肉進口，此舉當時便引發美國牧場業者強烈反彈。美國牛肉價格去年創下歷史新高，在消費需求強勁與牛隻供給下滑的背景下，對牧場業者形成利多，而多數牧場業主也是川普的重要支持者。

美國主要牧場業者團體表示，增加進口是「誤導性的作法」，會損害「美國牧場業者的生計」，而且對消費者在超市的價格幾乎沒有影響。

全國牧場業者協會 (National Cattlemen"s Beef Association) 在去年十月首次傳出擴大進口計畫時就曾提出警告，他們說：「我們無法支持總統在透過進口阿根廷牛肉影響價格的同時，削弱家庭農場和牧場業者的未來。總統川普與農業部長 Brooke Rollins 必須讓牛肉市場自行運作。」

川普先前曾敦促牧場業者「降低價格」，以緩解消費者負擔。他去年 10 月曾在社交平台 Truth Social 上表示：「我愛的牧場業者們不明白，他們這麼多年來第一次賺得這麼好，全是因為我對進口美國的牛肉加了關稅。如果不是我，他們還會像過去 20 年一樣——慘不忍睹！希望他們能明白。」

根據新貿易協定，美國計劃取消阿根廷多項產品的互惠關稅，包括藥品原料，並檢視鋼鐵與鋁的關稅。

這項貿易協定對川普的重要盟友、阿根廷總統米雷伊 (Javier Milei) 可能是一大助力。美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 說：「川普總統與米雷伊總統日益深化的夥伴關係，展示了美洲國家從阿拉斯加到火地島如何推進共同目標，並保障經濟與國家安全。」

專家指出，增加進口牛肉可能有助於改善食品商的利潤，但難以扭轉整體價格結構，而且這種政策附帶政治風險：農民與牧場業者對外國牛肉擠壓市場空間憂心忡忡，近期已有農業團體致函川普政府，警告相關政策正對美國農業造成傷害。