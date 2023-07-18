鉅亨美股雷達：投資人持續關注經濟數據及財報 巴菲特出手減持動視暴雪

美股重要看點：

美將公布零售銷售數據。美銀 (BAC-US)、摩根士丹利 (MS-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.752。美股期貨週二 (18 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.04%，標普 500 期貨跌 0.06%，那斯達克 100 期貨跌 0.13%。

消費者支出持續強勁，使得美國聯準會 (Fed) 更難抑制通膨，6 月零售銷售報告預期將突顯 Fed 面臨的此一挑戰。

美國商務部人口普查局 (Census Bureau) 周二將公布 6 月零售銷售，根據 FactSet 調查，經濟學家預期共識 6 月零售銷售將月增 0.6%，繼 5 月意外月增 0.3% 後又上升，創下零售銷售額連續第三個月的增長。

由於 Fed 一直戮力抑制商品和服務的需求以降低通膨，數月來消費者支出卻一直保持韌性，令專家百思不解。許多經濟學家和分析師假設消費者現已削減開銷，以回應升息和通膨的壓力。但儘管一些非必需品的消費有所回落，但並未像一些人去年預期那樣「斷崖式下降」。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 分析師 Michael Reid 寫道，若不計汽車銷售，那麼零售銷售數據就不那麼令人鼓舞。美銀分析師 Aditya Bhave 預期，不含汽車銷售，則 6 月零售銷售下降 0.2%「最新數據反駁了這觀點，即經濟在經過 3 月疲軟後，第二季顯著加速的觀點。相反地，我們似乎處於經濟增長和消費者支出低於趨勢但並未陷入衰退的時期。」

摩根大通全球市場策略師 Marko Kolanovic 對美國經濟衰退的看法，如今軟化。他說，6 月 CPI 稍微提高了 Fed 實現軟著陸的機率，也就是有機會抑制通膨而不引發經濟書退。

他說：「我們仍認為 Fed 7 月會升息，但是 CPI 意外降溫，代表 Fed 實現軟著陸的狹窄道路，現在變寬了一些。」

花旗集團策略師 Chris Montagu 發現，資料顯示愈來愈多交易員押注軟著陸，花旗也在一連串樂觀經濟數據公布後，於上周增強對標普 500 指數的看多立場。

Kolanovic 雖然預測近期經濟衰退風險下降，但仍對通膨可以持續保持到 Fed 容忍區間、而不至於步入衰退，心存遲疑。他說，假如通膨率降到 2.5%、且利率開始走低，美國中小型股可以出現「極大上漲空間」。

俄烏戰爭方面，在克里米亞大橋遇襲近 24 小時之後，烏克蘭南部城市敖德薩 18 日凌晨響起防空警報，隨後發生四次大規模爆炸，敖德薩軍方發言人 Serhiy Bratchuk 表示，烏克蘭防空部隊「正努力擊退俄羅斯的空襲」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月零售銷售月增率 (%)，預估 0.5，前值 0.3

美國 6 月核心零售銷售月增率 (%)，預估 0.3，前值 0.1

美國 6 月工業產出月增率 (%)，預估 - 0.1，前值 - 0.2

美國 6 月工業產出年增率 (%)，前值 0.23

美國 5 月企業庫存月增率 (%)，預估 0.1，前值 0.2

重要個股動態：

正值微軟收購動視暴雪邁進一步之際，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威大幅減持動視暴雪，持股比率由 3 月底的 6.3% 降至 1.9%，大舉套現獲利。

波克夏週一 (17 日) 向監管機構提交的文件中表示，波克夏 6 月 30 日持有動視暴雪約 1,470 萬股 (佔 1.9%)，價值 12.4 億美元，低於 3 月 31 日的 4,940 萬股，持股比約為 6.3% ，2022 年底的持股比為 6.7%。

ATVI 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《華爾街日報》(WSJ) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 計劃將德國柏林附近的電動車廠規模擴大一倍，使年產量達到 100 萬輛，成為德國最大的汽車製造廠。

特斯拉近期向當地官員提交文件，申請擴建位於德國東部布蘭登堡 (Brandenburg) 的工廠，以提高電動車和電池產能。據了解，特斯拉已取得初步批准，可對工廠進行部分改造，但想要取得全面批准，還需要等到環境評估研究完成，這取決於當地居民的意見。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

迪士尼 (DIS-US) 近日股價一路走跌，周一 (17 日) 跌逾 3%，來到近一年低點。

迪士尼股價較 12 月 28 日創下的 52 周收盤低點 84.17 美元僅高出 1.65%，距離 2014 年以來的最低收盤價 83.83 美元只相差 2%。