加拿大擬攜手中國車企設立合資電動車廠！降低對美依賴、布局全球市場

鉅亨網新聞中心 2026-02-07 18:40

加拿大工業部長 Melanie Joly 表示，加拿大政府正積極推動與中國車企合作，在加拿大設立合資電動車製造與組裝廠，產品將銷往全球市場。

加拿大擬攜手中國車企設立合資電動車廠。（圖：Shutterstock）

根據《聯合早報》報導，Joly 周五（6 日）表示，多家加拿大汽車零組件大廠早已在中國布局，包括麥格納國際（Magna International）、利納馬爾（Linamar）與馬丁里亞國際（Martinrea International）等企業，未來都有機會參與在加拿大設立的中加合資電動車組裝廠。

‌



她強調，加拿大能與中國電動車企業攜手合作，打造具備全球競爭力的合資車款，並銷往世界各地。

報導分析，加拿大此番向中國車企釋出善意，象徵政府立場出現明顯轉變。近年來，加拿大試圖降低對美國汽車市場的高度依賴，並重建更具韌性的本土汽車產業。

過去，加拿大政府曾指責中國對本國製造商提供不公平補貼，並對中國汽車技術提出國安層面的疑慮。

對此，Joly 表示，加拿大可在汽車軟體層面尋找解決方案，以回應相關安全顧慮，同時也能建立符合加拿大標準與期待的勞工制度，並藉由投資在地化供應鏈。

Joly 指出，儘管加拿大的人工成本高於中國，但透過共同開發與規模化生產，在加拿大製造的電動車仍具備全球競爭力。

她以本田在安大略省生產、售價相對親民的 Civic 車型為例，強調「我們總能找到解決辦法」。

報導指出，加拿大吸引中國汽車投資的策略，也是中加推動更廣泛「貿易休兵」的一環。