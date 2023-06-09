市場終「升」不定！投資首選股債平衡，打造攻守兼備雙贏策略

市場對於 6 月 FOMC 會議升息的可能性不斷改變，更是出現了「跳過式升息」的預期，6 月暫停升息一次，7 月再升息一碼，展望未來，預估殖利率將持續受貨幣政策干擾因素，短期出現區間波動機率較高，市場風險偏好的轉換會更加頻繁，投資難度提高，若採用股債平衡策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率。
台灣為全球最大半導體晶片生產基地，也是關鍵的全球景氣風向球，根據歷史經驗，當台灣工業生產急遽下滑，通常預告北美景氣即將步入衰退，回顧歷史經驗，每當經濟進入衰退，股市會持續下跌？其實未必， 股市具「經濟櫥窗」特性，通常會在經濟體正式步入衰退前就先下跌，接著在景氣尚未落底前率先回升，例如金融海嘯時期，另網路泡沫時期，絕大多數科技股有本夢比、無本益比，損益表破綻連連，以致股市回升期較晚，即便如此，造就出熊市真正谷底，也就是長線買點最佳契機。
台灣工業生產年增率（%, 6 個月移動平均）
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，儘管對美國經濟成長有疑慮，但目前不至於衰退，經濟衰退的定義是要失業率在 5% 以上，若真的經濟衰退，失業人口還可能再增加 500 萬人以上，目前仍未到達這樣的水準，投資人目前不必過度擔憂。
在投資策略方面，張繼文指出，債券能夠發揮分散風險，以及降低資產價值波動的效果，面對景氣衰退的風險，投資組合加入一籃子「投資級綜合債券」，可有效收歛下檔風險，提振投資綜效，拉高風險報酬比，高評級的債券通常可提供不錯的收益及分散風險。投資組合適時加入優質美股，可提升投資組合的報酬比，「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」即為聚焦美國股債市的平衡型基金，以 55% 的標普 500 指數與 45% 的彭博美國綜合債券指數為基底，以較低波動度創造中長線的成長機會，在波動與收益機會間取得平衡，創造投資雙贏策略，駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 績效表現亮眼，位於同類型基金前二分之一，因應各種市況挑戰仍屹立不搖，建議投資人視己身風險承受度，打造相對穩健的投資組合。
主要指數特定期間報酬率一覽（%）
駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 績效
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信亦為高盛 (原 NN (L))、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列)、荷寶以及駿利亨德森等境外基金之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長 (2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2022/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2023/01))
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上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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