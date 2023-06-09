鉅亨美股雷達：通用2024年起加入特斯拉充電網 蘋果傳砍95% MR裝置銷售目標

美股重要看點：

投資者等待下周 Fed 貨幣政策會議。美國 10 年期公債殖利率來到 3.753%。美股期貨週五 (9 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.22%，標普 500 期貨跌 0.06%，那斯達克 100 期貨漲 0.10%。

投資者期待下周 Fed 貨幣政策會議，屆時官員們將宣布最新利率決定。國際貨幣基金 (IMF) 周四 (8 日) 呼籲聯準會 (Fed) 在內全球央行堅守貨幣緊縮政策，繼續對通膨保持警惕。

IMF 發言人 Julie Kozack 表示，美國通膨已經趨緩，但問題依然緊迫，若事實證明通膨比預期更持久，Fed 可能需要將利率升得更高並持續更久。她說：「我們仍維持建議不變，Fed 需要堅守貨幣政策，確保通膨持續下滑，通膨預期獲得良好錨定。」

IMF 曾在 4 月警告，金融體系的脆弱性可能引爆新一波危機，重創今年全球經濟成長。該組織預估今年全球實質國內生產毛額 (GDP) 成長率為 2.8%，明年為 3%，均較 1 月預期低 0.1%。

金融市場深信美國聯準會 (Fed)6 月將跳過升息、7 月再恢復升息，但並非所有經濟學家都同意這一點，部分專家仍預期 6 月將升息 1 碼 (25 個基點)，連續第 11 度升息。

花旗美國首席經濟學家 Andrew Hollenhorst 說：「平衡考量各項數據後，仍指向再一次升息。」但他強調，升息與不升息的機率是五五波。

巴克萊資深美國經濟學家 Jonathan Millar 也說，5 月決策會議以來的經濟數據，與深信 Fed 將暫停升息，這兩者之間呈現拉鋸。Millar 的基本預測情境為，Fed 下周跳過升息，但不忘補充，他認為下周升息的機率「非常、非常高」。

Fed 官員預定 6 月 13-14 日開會，將在美東下午 2 點宣布決議，半小時後由主席鮑爾主持會後記者會，這次還將公布經濟預測摘要 (SEP)，包括經濟和通膨預測，以及利率點狀圖。根據最新數據，市場目前預估下周升息的機率僅 33%。

今年以來，美國科技股在人工智慧 (AI) 熱潮推動下持續走高，但這股熱潮似乎正在逐漸消退。投資研究公司 BCA Research 於 5 月 27 日至 6 月 4 日進行的調查結果顯示，投資人對科技股前景轉趨謹慎。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

商場上果然沒永久的敵人，通用汽車 (GM-US) 將與特斯拉 (TSLA-US) 合作，使用其北美充電網路和技術，象徵特斯拉及其充電技術的重大勝利，兩者周四 (8 日) 盤後股價雙雙勁揚約 4%。

根據周四達成的協議，明年起，通用汽車搭配使用變壓器後，將能使用特斯拉的 12000 個快速充電器以及其充電 app。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果公司 (AAPL-US) 在本周發表備受各界矚目的混合實境（MR）頭戴式裝置「Vision Pro」，但市場反應似乎不太妙，且消息人士透露，蘋果在發表 MR 裝置前，已經把銷售目標大砍 95%，只剩下 15 萬台。

據《彭博》上月報導，知情人士表示，蘋果最初希望銷售 300 萬台 MR 裝置，後來一再下修目標，一開始降至 100 萬台，之後又下調至 90 萬台。據韓媒《Pulse News》周四（8 日）報導，美國矽谷多家零件製造商說，蘋果在發表「Vision Pro」前，再度把銷售目標降至 15 萬台。相較於原先目標，等於蘋果把銷售目標下修 95%。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果發表混合實境 (MR) 頭戴裝置 Vision Pro 後，Meta(META-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 周四 (8 日) 特別向全體員工說明公司在人工智慧 (AI) 計畫的進展，以穩定軍心。他還說，Vision Pro 沒有提供「神奇的解決方案」，「不是我想要的產品」。

祖克伯宣示，公司兩大優先任務是把生成式 AI 整合到多項產品中，另一個則是發展元宇宙 (metaverse)。他提到的特定產品包括：AI 代理人、AI 媒體編輯、內部工具。