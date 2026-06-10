AI正式變現！科技紅利從題材走向獲利，打造成長閉環新時代
鉅亨研報
野村全球科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人沈思瑩、王柏強聯合表示，在 AI 產業從「算力競賽」邁向「實質應用」的轉折點，科技投資正逐步轉化為企業營收與經濟生產力的真實紅利。輝達最新財報顯示第一季營收 816 億美元、年增 85%，其中資料中心業務年增 92%，已成核心成長引擎；同時第二季財測 910 億美元也顯著優於市場預期。這不僅反映 AI 需求持續爆發，更代表企業端已全面將 AI 納入資本支出，從一次性投資轉為長期結構性支出。
AI 已從「技術紅利」→「企業獲利」→「股東回報」形成完整 AI 紅利閉環
野村投信投資策略部副總經理樓克望進一步指出，從 Computex 2026 所呈現的產業趨勢可以清楚看到，AI 正從過去以雲端算力為核心的技術競賽，邁入實體應用全面落地的新階段。從 AI 伺服器、資料中心建設出發，延伸至機器人、自動化生產、智慧製造，乃至醫療、零售等多元場景，AI 已逐步嵌入產業日常運作之中，並開始直接對企業營運效率與成本結構產生實質影響。這樣的轉變意味著，AI 的價值已不再停留於技術創新或資本支出預期，而是進一步轉化為企業可衡量的獲利來源。當 AI 導入企業核心流程後，不僅能提升生產效率、降低人力與營運成本，更能創造新的商業模式與收入來源，使企業獲利能力結構性提升。
樓克望表示，AI 產業的投資邏輯正在發生關鍵轉變。過去市場多聚焦於「技術紅利」，即算力提升與晶片升級所帶動的評價空間；而現階段，AI 已進一步進入「企業獲利」階段，企業透過 AI 導入所帶來的成本優化與營收成長，開始反映在財報表現上；最終，隨著現金流穩定與獲利能力提升，進一步轉化為股利、庫藏股等形式的「股東回報」。換言之，AI 已逐步形成一條完整且可持續的價值閉環，從「技術紅利」出發，經由「企業獲利」驗證，最終落實於「股東回報」。這樣的結構不僅讓 AI 從題材性投資轉變為基本面驅動的長期趨勢，更代表科技成長的動能正從單一產業擴散至整體經濟體系，形成跨產業、跨市場的「實質科技紅利」。
全天候債券策略：收益與防禦兼具
沈思瑩進一步分析指出，這條紅利鏈已經透過數據被驗證。台灣 AI 相關外銷訂單大幅成長，2026 年單月突破 900 億美元、年增逾六成，主要動能來自 AI 伺服器與先進晶片。同時，AI 供應鏈涵蓋從 GPU、記憶體到散熱與高速傳輸，幾乎整條科技產業鏈皆受益。這代表 AI 不是單點機會，而是跨產業、跨區域的長期結構性成長主軸。在投資策略上，單一市場已無法完整反映 AI 紅利，必須透過全球配置：1) 美國：掌握 AI 平台與技術定價權。2) 台灣 / 亞洲：掌握實體供應鏈與訂單轉換。3) 全球應用端：享受 AI 滲透帶來的獲利提升。形成「分散市場、聚焦供應鏈強者」的配置架構。
在不確定中扮演穩定錨點：全天候債券策略 收益與防禦兼具
王柏強表示，在這樣的高成長但不確定性仍高的環境中，債券配置更顯關鍵。2026 年利率走勢呈現「不連續式調整」，聯準會採取高度數據依賴策略，降息節奏可能延後或間歇出現，市場也出現對降息幅度與時點的分歧。在此情境下，全天候債券策略具備以下優勢：1) 固定利率債：在降息循環中提供資本利得，2) 浮動利率債：在利率高檔時維持收益；3) 投資級債：降低波動、穩定配息來源。透過靈活的投資級債配置，不僅可平衡科技股波動，也能提供穩定現金流，使整體投資組合在 AI 成長與市場不確定中維持韌性。
野村投信表示，整體而言，AI 時代的核心不只是科技股上漲，而是形成一條完整的「實質科技紅利鏈」：從算力投資 → 供應鏈訂單 → 企業導入 → 獲利提升 → 股東回報，逐步向整體經濟擴散。同時透過債券資產的穩定配置，讓投資組合在掌握長期趨勢的過程中，仍具備抗震與續航能力，真正做到成長與穩定兼具。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
【野村投信贊助刊登】
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。債券投資風險尚包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險等風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資應急可轉換債券 (CoCo Bond) 或具總損失吸收能力債券 (TLAC)，該類債券當發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致基金持有部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。亦可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，若干外幣（例如南非幣）匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
野村投信為 高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。 【野村投信獨立經營管理】
野村證券投資信託股份有限公司 公司地址：110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 客服專線： (02)8758-1568 www.nomurafunds.com.tw
文章標籤
延伸閱讀
- 野村投信台股操盤人筆記~ 掌握AI供應鏈的「轉折佈局」
- NVIDIA重磅財報引爆AI新紀元 3兆美元商機全面啟動 00935卡位核心供應鏈
- 美光財報前下跌能買嗎？分析警告：別急著入場「抄底」！
- 〈楊金龍立院備詢〉看AI有過熱現象 但「距離系統性風險還很遠」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇