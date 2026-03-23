鉅亨研報
2026 年台股在馬年之初「飛躍」開局，但 2 月底美伊戰事突發，短短數日加權指數自 35,414.49 回檔至 32,110.42 點 (資料來源：台灣證交所，加權指數自 2026/2/26 的 35414.49 下挫至 2026/3/9 的 32110.42)，投資情緒驟轉。野村投信表示，面對地緣政治利空，歷史經驗顯示多數戰事屬「短空長多」，評價最終仍會回歸基本面與企業獲利；以史為鑑， 2022 年俄烏戰爭初期，油價曾急衝至逾百美元後在供給調整與政策介入下回落，股市亦由劇震中逐步修復。
野村投信全球整合投資方案部主管暨 00999A 野村臺灣策略高息主動式 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 基金經理人游景德表示，從結構面觀察，本輪修正並未動搖 AI 基礎設施中期趨勢，供應鏈瓶頸仍集中於先進封裝（CoWoS）、HBM 記憶體與 T‑Glass／低 CTE 玻纖材料，預期緊俏可延續至 2026–2027 年，支撐半導體與資料中心相關產業的能見度，包含：其一，雲端客戶資本支出節奏未見顯著放緩，AI 伺服器與頻寬升級（800G/1.6T、矽光／CPO）維持進程；其二，CoWoS 擴產持續但 2026 年前仍吃緊，HBM3E/4 長約鎖貨延長緊張態勢；其三，材料端 T‑Glass 仍為關鍵變數，擴產與替代材料驗證時程將影響成本與良率。整體觀察，利多由龍頭外溢至封裝、載板／CCL、光通訊、高效散熱與電源系統等次產業鏈。
在此環境下，野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，主動式高息 ETF 的相對優勢浮現：第一，息收提供緩衝，有助降低回檔期間的淨值波動；第二，主動選股與權重動態調整，可因應景氣與利率週期並避開對油價、運能擁塞敏感度高的族群；第三，以紀律式再平衡與風險控管機制強化組合耐震度。加上息收與篩選機制具相對防禦特性，主動式高股息題材躍升 ETF 存股發燒話題。
展望第二季，游景德表示，若中東運輸風險受控、供給秩序恢復，油價的「事件型上行」難以長期化，市場評價可望回到基本面與利率路徑；反之，若油價高檔盤旋推升通膨與利率預期，成長股估值壓力將上升，資金可能傾向高股息與防禦配置。但漢遠進一步補充，如同馬群奔騰，台股節奏快速，如同投資市場出現意外利空襲擾時震盪將加大「人仰馬翻」，因此 2026 年投資台股宜樂觀但同樣要有風險意識，除了中長期成長股如 AI 基礎建設、機器人自動化、低軌衛星等題材之外，不妨多元配置非科技產業或具有息收緩衝的高股息族群，有助降低投組波動性、顧息收緩衝與成長動能。操作上，游景德建議以主動式高息 ETF 為核心，搭配半導體先進封裝、資料中心零組件與光通訊等結構成長類股之衛星配置，以分散時點風險並平滑波動。
「00999A 野村臺灣策略高息主動式 ETF」(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 預計 4 月 13 日至 16 日展開募集，並預計於 5 月 5 日掛牌上市；IPO 發行價每受益權單位新台幣 10 元，並採季配息機制。
但漢遠提醒，高股息並非投資萬靈丹，配息不等同總報酬、殖利率受獲利與政策影響而變動；主動策略雖具彈性，亦承擔選股與執行風險。投資人應審視自身風險承受度與資金期限，留意地緣政治、油價與利率的不確定性，維持分散與定期檢視，並應依自身投資目標與風險承受度審慎評估，並詳閱公開說明書及相關基金資訊。此外，ETF 價格會隨市場行情波動而變動，若 ETF 主要投資之成分股價格下跌，ETF 淨值與市價亦可能同步下跌，影響投資人報酬。配息並非保證收益，且每次配息金額不一定相同；投資 ETF 前，請務必留意市場價格波動與配息來源相關風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2025 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 9,638 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信六度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司 (2018~2020，2024~2026)，以及五度獲最佳股票經理公司肯定 (2020~2023，2026)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會 (2025/12)；理柏 (2014~2017)；亞洲資產管理雜誌 (2026/01))
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