【台股操盤人筆記】把握台股佈局好時機
鉅亨研報
加權股價指數近 6 個月表現：（資料來源：Bloomberg，截至 2025/11/19）
野村腳勤觀點：
兩大指標決定記憶體行情延續
近期市場最熱的莫過於記憶體，這個過去被大家認為週期性的產業。隨著 2026 年進入 AI 推論元年，龐大的運算需求推升記憶體存儲量，帶動 Q3 記憶體報價全面上漲，核心原因當然在於供不應求，我們認同這是記憶體產業迎來超級大循環的關鍵時刻。然而，報價上漲勢必吸引更多廠商擴產，未來產能變化將成為影響趨勢的重要因素。我們認為有兩個關鍵指標值得持續追蹤：1) 記憶體現貨價與合約價的差距是否收斂、2) 記憶體廠商毛利率增速是否見頂。這兩者將決定產業是否進入轉折點。從目前觀察，毛利率仍維持在回升軌道，並且合約價至少要到明年 Q1 才會重新調整，在此之前，預期記憶體漲價與供不應求的狀況仍將持續。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）降息循環：聯準會 10 月再降息一碼，通膨穩定、就業放緩，整體而言降息循環趨勢不變
（二）經濟穩健成長：AI 帶動台灣出口大幅成長、GDP 成長有望超過 5%，基本面仍是台股最大底氣
（三）AI 趨勢不滅：輝達公布全新 Roadmap，2026 年 Rubin 伺服器規格全面升級，台灣供應鏈持續受惠
大盤利空因素：
（一）降息不確定性：即將公布美國 9 月非農就業報告，當前市場缺乏降息方向，對成長型股票形成壓力
（二）高估值壓力：資本支出疑慮增添市場雜音，儘管 AI 公司基本面仍穩健，短線股價難免劇烈波動
把握台股佈局好時機
近期科技股出現拋售潮，市場擔憂聯準會 12 月不降息，缺乏寬鬆政策保護網使高估值科技股承壓。然而，我們認為高估值並非核心問題，評價偏高的確帶來短期技術性修正，但更重要的是去評估企業長期成長潛力。真正決定投資價值的，仍是獲利趨勢與基本面表現。首先，今年美國 CSP 財報表現普遍仍亮眼，AWS、Azure、Google 等雲端業務營收年增率均突破 20%，並創下近年最佳水準，顯示 AI 已開始帶來實質回報。再來展望 2026 年，根據野村投信股票池預估，台股獲利有望成長約 21.5%，電子類股成長幅度最大，達 23.3%，以 PEG(本益比 / 獲利增速) 來看，只要獲利趨勢不改變，台股仍是非常具有投資吸引力的市場，而對投資人而言，或許短期劇烈波動難免，但 AI 長期趨勢明確，最好的策略仍是聚焦那些受惠 AI 並具有穩健獲利能力的企業，建議在市場修正時把握佈局機會。
【野村投信贊助刊登】
警語
註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)
客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-251100124
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至基金資訊觀測站或本公司網站 (https://www.nomurafunds.com.tw) 中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】
文章標籤
延伸閱讀
- 財報遭誤讀？多頭點名輝達兩大關鍵利多被市場遺漏
- 【市場觀察】Nvidia 財報救不了？AI泡沫風險升溫，這場大逆轉透露什麼訊號？
- 資金不買單AI高估值？記憶體重挫、被動元件逆勢撐盤
- Fed下月降息無望？大摩率先撤降息預測：美經濟韌性十足 2026川普新政將讓降息更難
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇