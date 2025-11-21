【台股操盤人筆記】把握台股佈局好時機

‌



野村腳勤觀點： 兩大指標決定記憶體行情延續 近期市場最熱的莫過於記憶體，這個過去被大家認為週期性的產業。隨著 2026 年進入 AI 推論元年，龐大的運算需求推升記憶體存儲量，帶動 Q3 記憶體報價全面上漲，核心原因當然在於供不應求，我們認同這是記憶體產業迎來超級大循環的關鍵時刻。然而，報價上漲勢必吸引更多廠商擴產，未來產能變化將成為影響趨勢的重要因素。我們認為有兩個關鍵指標值得持續追蹤：1) 記憶體現貨價與合約價的差距是否收斂、2) 記憶體廠商毛利率增速是否見頂。這兩者將決定產業是否進入轉折點。從目前觀察，毛利率仍維持在回升軌道，並且合約價至少要到明年 Q1 才會重新調整，在此之前，預期記憶體漲價與供不應求的狀況仍將持續。

經理人視角： 大盤利多因素： （一）降息循環：聯準會 10 月再降息一碼，通膨穩定、就業放緩，整體而言降息循環趨勢不變 （二）經濟穩健成長：AI 帶動台灣出口大幅成長、GDP 成長有望超過 5%，基本面仍是台股最大底氣 （三）AI 趨勢不滅：輝達公布全新 Roadmap，2026 年 Rubin 伺服器規格全面升級，台灣供應鏈持續受惠 大盤利空因素： （一）降息不確定性：即將公布美國 9 月非農就業報告，當前市場缺乏降息方向，對成長型股票形成壓力 （二）高估值壓力：資本支出疑慮增添市場雜音，儘管 AI 公司基本面仍穩健，短線股價難免劇烈波動 把握台股佈局好時機 近期科技股出現拋售潮，市場擔憂聯準會 12 月不降息，缺乏寬鬆政策保護網使高估值科技股承壓。然而，我們認為高估值並非核心問題，評價偏高的確帶來短期技術性修正，但更重要的是去評估企業長期成長潛力。真正決定投資價值的，仍是獲利趨勢與基本面表現。首先，今年美國 CSP 財報表現普遍仍亮眼，AWS、Azure、Google 等雲端業務營收年增率均突破 20%，並創下近年最佳水準，顯示 AI 已開始帶來實質回報。再來展望 2026 年，根據野村投信股票池預估，台股獲利有望成長約 21.5%，電子類股成長幅度最大，達 23.3%，以 PEG(本益比 / 獲利增速) 來看，只要獲利趨勢不改變，台股仍是非常具有投資吸引力的市場，而對投資人而言，或許短期劇烈波動難免，但 AI 長期趨勢明確，最好的策略仍是聚焦那些受惠 AI 並具有穩健獲利能力的企業，建議在市場修正時把握佈局機會。