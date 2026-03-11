伊朗鎖喉奏效！紐時爆猛料：川普政府誤判荷姆茲海峽遭封鎖影響 也沒想好怎麼收場

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-11 12:50

美國總統川普及其政府近日因對伊朗軍事行動的戰略誤判而飽受批評，根據《紐約時報》最新報導，在打擊伊朗前，川普與核心幕僚嚴重低估伊朗透過封鎖荷姆茲海峽發動經濟戰的能力與決心。他們認為，即便封鎖，油價僅會短暫上揚，隨後迅速回落，但如今現實情況是能源危機全面爆發，凸顯白宮誤判形勢。

沒有計畫！紐時爆猛料：川普政府誤判伊朗封鎖荷姆茲海峽影響 也沒「後衝突」復航方案 (圖:shutterstock)

隨著美伊戰爭進入第 12 天，荷姆茲海峽航運幾近癱瘓，全球約 20% 石油供應中斷，油價周一 (9 日) 一度飆升至三位數，逼近每桶 120 美元大關。

紐時報導指出，川普政府官員周二 (10 日) 赴國會向參眾兩院進行閉門簡報，康乃狄克州民主黨參議員 Christopher Murphy 事後在社交媒體上直言，川普政府對荷姆茲海峽「沒有任何計畫」，也不知如何安全恢復這條全球石油命脈的運行。

多位與會議員向紐時透露，川普政府官員在回答相關問題時避重就輕，顯示內部確實缺乏具體可行的「後衝突」復航方案。

與此同時，美軍每日拒絕航運業者對荷姆茲海峽的軍事護航請求，理由是當前遇襲風險過高。

三位航運界人士指出，美國海軍僅承諾待風險下降才會介入，與美國總統川普先前宣稱「隨時準備護航」說法明顯不符，這也代表中東石油出口中斷狀況短期難解。

內部消息顯示，不少官員對缺乏明確結束戰爭戰略感到悲觀。部分人士認為，這場軍事行動已超越原先「有限打擊」範疇，但白宮至今未界定「勝利」標準與退出機制。

伊朗新任最高領袖、哈米尼次子穆吉塔巴上台後，政權展現韌性，代理人網絡活躍，飛彈與無人機威脅持續，戰事長期化成為現實風險。

然而，白宮仍聚焦短期軍事成果與政治敘事，忽視中長期經濟與外交代價。官員們擔心，若對川普直言擔憂，恐被視為挑戰其領導威信，進而影響核心團隊穩定。這種「報喜不報憂」氛圍加劇戰略誤判，令憂慮只能在私底下交流。

能源危機已開始衝擊民生與產業，美國汽油均價突破每加侖 3.46 美元，部分地區逼近 4 美元，航空、航運與化工業成本激增，通膨壓力擴散。聯準會 (Fed) 降息空間進一步受限，市場對「更高更久」利率的預期加深，美債殖利率曲線全線上移，投資人拋售避險資產，風險偏好下滑。

若荷姆茲海峽長期無法復航，油價高位震盪恐成常態，美國經濟將面臨「停滯性通膨」風險，屆時將遭到經濟成長放緩與通膨頑固夾擊，令貨幣政策陷入兩難。

紐時批評，川普政府對開戰前的評估過於樂觀，未能預見荷姆茲海峽封鎖引發的全球能源與經濟連鎖反應，如今既無復航計畫，又缺乏終戰藍圖，加上官員忌憚直言，令戰略盲點持續擴大。