擔心美股泡沫？ 研究顯示：成長股ROE遠勝價值股 有助支持高估值

AI 的強勁需求方興未艾，相關類股漲勢凌厲，雖然近期轉趨震盪，AI 成長依然趨勢不變。惟目前美股價值面偏貴，開始出現股市可能泡沫化的聲音。對此，駿利亨德森投資指出，現階段美股與 2000 年時期科技泡沫化有顯著的差異，目前成長股的 ROE(股東權益報酬率) 大幅超越價值股，良好的基本面能夠有效地支撐其高估值。面對市場震盪格局，建議投資人選擇股六債四為主的美國股債平衡型基金，在持續參與美股成長機會的同時，亦能降低短線波動風險。

駿利亨德森投資表示，目前的標普 500 指數與十年前相比已截然不同。專注於成長、穩定和防禦的類股佔比從 2014 年約 60% 成長至如今約 74%。同時，循環性產業的佔比則從約 40% 下降至 26%。結構性的轉變也反映在股市的表現上，觀察自 1995 年以來羅素 1000 指數中成長股與價值股在 ROE 與股價淨值比 (P/B) 的相對表現，可以看出隨著時間的推移，美股的週期性波動已大大降低，估值也隨著成長和品質的提高而上升。自金融海嘯後，成長股和價值股之間的獲利能力（ROE）差距不斷擴大，這也解釋了為何兩者估值差距也隨之擴大。相較之下，在 2000 年的科技泡沫時期，成長股的估值在沒有任何基本面支撐的情況下飆升。

與歷史水準相較，近期美國大型股的估值明顯高出許多，但這主要是產業組成已向成長更快、獲利能力更強的產業靠攏，通常這些產業的估值也偏高。此外，近期強勁的獲利成長，加上市場預估今年底及明年也將保持類似的成長動能，也為更高的估值提供支撐。

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 經理人 Jeremiah Buckley 表示，部分投資人擔心美國股市的表現過度集中在少數企業，不過，AI 以外的許多領域也持續保持強勁成長，而且它們的估值是合理的，所以這個問題是可以解決的。整體市場的本益比也是近期投資人關切的議題。投資人須了解的是，即使部分企業表現不佳，美國股市的獲利成長仍然高於歷史平均水平。生產力的成長速度持續高於預期，進而提高營運利益率。因此，整體而言，獲利成長保持正向。

此外，在市場都在為 AI 瘋狂時，是否將出現泡沫，或會不會重蹈網路泡沫破裂的覆轍？Buckley 認為，從研究角度來看，投資團隊需要非常認真地確保企業營收能夠支撐其資本支出和累積訂單數量，並且能夠帶來可觀的回報。為此，團隊成員每天都會與各企業溝通並了解其運作。整體而言股市前景依然正向看待。

資料來源：彭博社，截至 2025 年 10 月 15 日。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

