《路透》周一 (9 日) 報導，安世半導體 (Nexperia) 中國子公司表示，已開始自行生產晶片，顯示該公司正進一步擺脫對荷蘭母公司的依賴。這項進展發生在公司與母公司及控股股東之間的爭議持續之際，相關衝突也一度干擾汽車產業的晶片供應。

供應鏈裂痕擴大！安世半導體中國子公司宣布自產晶片(圖：REUTERS/TPG)

安世中國周一在中國社群媒體發布聲明指出，已開始生產多款與安世半導體相同類型的晶片產品，但改採 12 吋晶圓製程，而荷蘭母公司目前無法在歐洲生產此尺寸晶圓。

這場分裂源於 2025 年 10 月荷蘭政府介入，試圖阻止安世半導體將部分營運轉移至中國。該政策干預使公司內部關係迅速惡化。原本安世半導體的營運模式為在歐洲生產晶圓，再運往中國進行封裝與組裝，但在衝突升高後，安世中國宣布「獨立運作」，而安世歐洲則以未收到付款為由停止向中國提供晶圓。

在最新聲明中，安世中國表示，已利用 12 吋晶圓生產多種產品，包括雙極型分立元件 (Bipolar discrete devices)、蕭特基整流器(Schottky rectifiers) 以及靜電放電保護元件(Electrostatic discharge devices)。這些產品屬於較為基礎的半導體元件，安世半導體原本也有生產。

目前尚不清楚安世中國取得 12 吋晶圓的來源。聞泰科技 (600745-CN) 創辦人張學政控制的上海鼎泰匠芯科技 (WingSkySemi) 在上海擁有一座 12 吋晶圓廠，在雙方爭議爆發前曾與安世半導體合作，被視為可能的供應來源之一。