【台股操盤人筆記】FOMO行情下保持居高思危

美國 AI 國家隊成形？台灣供應鏈持續受惠 黃仁勳曾說：「除了輝達，其他 AI 晶片就算免費也不值得使用」(意指效率遠不及輝達)。但如今 OpenAI 宣布以入股方式投資 AMD，更加證明了 AI 的藍海有多大，不只是訓練晶片，還有更廣泛、需求量更大的推理晶片市場，商機不會只被輝達一家獨佔。更深入來看，OpenAI 如此高調的與輝達競爭對手深度合作，背後勢必經過多方協商與戰略考量，川普曾多次提及「美國必須勝出 AI 戰爭」，這也是 AI 投資無論如何都將持續推進的原因。而不管是輝達還是 AMD，背後所仰賴的晶圓代工、ODM/OEM、散熱、電力、PCB、機櫃等供應鏈，幾乎都由台灣廠商承擔，差別只在於哪家公司受惠多、哪家公司受惠少，無論最終 AI 大戰由誰勝出，台灣科技供應鏈將持續受惠無疑。

經理人視角： 大盤利多因素： （一）降息循環開啟：9 月 FOMC 會議如預期降息 1 碼，點陣圖顯示 2026 年底前還有 3 碼降息空間 （二）經濟穩健成長：聯準會上修 2025~2027 年經濟成長率預測並同步下修失業率，顯示經濟仍具韌性 （三）AI 需求強勁：2026 年 Rubin 伺服器推動相關供應鏈升級，電源與散熱需求暢旺，後續成長動能無虞 大盤利空因素： （一）連漲後回調壓力：大盤連續 5 個月上漲，市場動能恐面臨鈍化，獲利了結賣壓可能升溫，需審慎因應 （二）關稅雜音疑慮：台美對等關稅談判結果遲未定案，若結果不如預期，恐引發漲多個股出現明顯回檔壓力 FOMO 行情下保持居高思危 今年 9 月台股表現亮眼，大盤單月上漲 6.6%，不少個股創下新高，投資人擔心錯過行情（FOMO），紛紛進場追價，資金依舊在熱門 AI 題材間快速輪動。不過，目前市場主流的利多，包括聯準會降息、美國 AI 投資加碼、企業財報亮眼等，都是早已被充分反映的題材，隨著股市評價越墊越高，市場對利空的敏感度也同步升溫，一旦出現政策不確定性、國際變數或財報不如預期，都可能迎來波動加劇。尤其是我們觀察到，部分投信熱門股已出現持股擁擠的現象，若第四季法人開始調整部位、獲利了結，任何風吹草動都可能引發劇烈震盪，因此雖然台股長期趨勢仍偏多，但短線修正可能性也不容忽視。此時最重要的，不是預測市場，而是保持好心態。投資人可以選擇分批逢高獲利了結，亦或是做好忍耐波動度上升、拉回逢低布局的心理準備，等待評價回到合理區間，將再次重回上升軌道。

