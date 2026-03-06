鉅亨網編譯段智恆 2026-03-07 00:10

美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，中東能源供應鏈迅速陷入緊張局勢。隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運幾乎停滯、部分油氣設施被迫停產，國際油價本周大幅飆升。卡達能源部長卡比 (Saad al-Kaabi) 警告，若衝突持續升級，全球經濟恐面臨重大衝擊，布蘭特原油價格甚至可能突破每桶 150 美元。

全球能源命脈告急！卡達警告荷姆茲危機恐衝擊供應鏈(圖：REUTERS/TPG)

布蘭特原油期貨本周漲幅已達 21%，不僅超過俄烏戰爭爆發初期的 20% 漲幅，也創下 2020 年新冠疫情初期以來最大單周漲幅。

‌



荷姆茲海峽危機升溫 能源出口恐全面中斷

卡比接受《金融時報》(FT) 訪問時指出，如果戰事持續擴大，波斯灣地區能源出口商可能被迫宣布「不可抗力」(Force Majeure)，也就是因不可控制的事件而暫停履行供應合約。

他表示：「如果衝突持續，我們預期未宣布不可抗力的能源出口商，在未來幾天內也會跟進。波斯灣地區所有出口國最終都可能被迫這麼做。」

卡比指出，若企業未宣布不可抗力卻無法履約，未來可能面臨龐大的法律責任，因此企業別無選擇。

卡達是全球第二大液化天然氣 (LNG) 生產國。本周稍早，由於伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 無人機攻擊卡達的拉斯拉凡 (Ras Laffan) 能源設施，卡達已宣布不可抗力。

卡比警告，如果衝突持續，「這將拖垮全球經濟」。他表示，一旦戰事延續數周，全球經濟成長勢必受到衝擊，能源價格全面上升，部分產品將出現短缺，進而引發供應鏈連鎖反應，導致工廠無法正常生產。

他補充，目前仍在評估設施受損情況，修復所需時間尚不明朗。

分析：四周內恐失控 油市供應鏈壓力倍增

能源經濟學家阿爾哈吉 (Anas Alhajji) 在與瑞銀 (UBS) 分析師的研討會上指出，如果衝突持續約四周，能源市場可能陷入「完全失控」的狀態。

他表示，即使中國釋出戰略儲油，市場供應仍可能不足。原因在於中國可能同時限制石油出口，使原本可進入國際市場的原油留在國內。

他說：「市場原本預期這些石油會流入全球市場，但現在可能不會出現。」

阿爾哈吉提出多個關鍵問題，包括這場衝突究竟僅圍繞伊朗核計畫，還是更大規模地緣政治競爭的一部分，例如中美貿易衝突、AI 科技競賽、紅海與巴拿馬運河航道爭奪等。

他指出，不同的衝突背景將導致截然不同的中長期結果，也可能意味著目前的戰事只是更大規模地緣政治衝突的一環。

此外，市場正面臨另一項挑戰：若攻擊事件引發恐慌性囤油，而沙烏地阿拉伯短期內又無法迅速提高產量，供應缺口恐迅速擴大。

油價飆升與通膨壓力升溫 亞洲風險最高

多家金融機構已開始警告油價飆升的風險。高盛本周稍早指出，若供應中斷持續，油價可能升破每桶 100 美元。

目前能源市場已出現劇烈反應。柴油期貨本周漲幅高達 40%，部分央行也警告，能源價格飆升可能再度推升全球通膨。

分析人士指出，亞洲對波斯灣石油高度依賴，其中中國的曝險程度尤為明顯。若衝突持續，北京可能面臨能源衝擊，甚至可能進一步演變為金融市場動盪。

市場研究也顯示，如果荷姆茲海峽航運中斷時間延長至約 25 天，市場恐將出現真正的恐慌情緒。

此外，即使戰事立即停止，能源供應恢復正常也不會太快。由於物流與技術問題，市場可能至少需要兩個月時間才能逐步恢復正常。