鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-07 10:40

在美國豁免印度煉油商採購俄羅斯原油 30 天之後，美國財長貝森特 (Scott Bessnet) 周五 (6 日) 表示，美國考慮進一步放寬俄羅斯石油的制裁。

放行印度採購後 美財長貝森特：考慮進一步鬆綁俄羅斯石油制裁 (圖:Reuters/TPG)

貝森特接受 Fox Business 訪問時說：「財政部同意讓我們的印度盟友開始購買已在海上的俄羅斯石油。為了緩解全球石油的臨時缺口，我們允許他們接收這些俄油。我們也可能惠解除對其他俄羅斯原油的制裁。」

貝森特透露，目前海上有「數以億計受制裁」的原油。他說：「本質上來說，藉由解除制裁，財政部可以增加供應。」

隨著中東戰火擴大、油輪走避荷姆茲海峽，布蘭特原油周五衝破每桶 90 美元，部分交易員和能源業界主管警告，假如衝突持續下去，油價可能漲破每桶 100 美元。

為了讓中東石油得以流通，川普政府推出船舶保險並派美軍護航的政策，周五更具體宣布撥款 200 億美元供再保險計畫使用。

與其他美國官員口徑一致，貝森特認為美國將成功擊敗伊朗，他說：「我們的攻勢具有壓倒性。他們試圖製造經濟混亂，但我認為他們無法得逞。」

美國總統川普周五稍早要求伊朗領導階層「無條件投降」，並暗示美國將持續鎖定伊朗境內目標發動攻擊，直到伊朗政權屈服為止。