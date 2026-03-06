搶救能源運輸！川普政府推200億美元油輪再保險計畫

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-07 06:14

在美伊衝突升溫、波斯灣航運幾乎停擺之際，川普政府週五 (6 日) 宣布推出一項規模 200 億美元的油輪再保險計畫，希望藉此恢復船舶通過荷姆茲海峽的航運活動。

川普政府推200億美元油輪再保險計畫(圖片：shutterstock)

美國國際開發金融公司 (DFC) 表示，將以滾動方式為油輪及其他海上船隻提供最高 200 億美元的損失保險保障。

DFC 與美國財政部指出，該計畫正與美國中央司令部協調推動，以確保船舶航行安全並恢復能源運輸。

受美伊戰爭影響，波斯灣油輪航運目前幾乎停滯，市場對能源供應中斷的擔憂升溫。美國原油價格週五大漲逾 12%，突破每桶 90 美元。由於無法經由荷姆茲海峽出口原油，一些海灣產油國已開始被迫減產。

DFC 執行長 Ben Black 表示，政府推出再保險計畫的目的，是協助能源產品重新流通。

他指出，石油、汽油、液化天然氣、航空燃料及化肥等重要物資，可望在計畫推動後重新通過荷姆茲海峽，恢復供應至全球市場。

荷姆茲海峽被視為全球最重要的能源運輸咽喉之一，全球約 20% 的原油消費量以及約 20% 的液化天然氣出口都必須經過這條狹窄水道。一旦航運中斷，全球能源市場便容易出現劇烈波動。

搶救能源運輸！川普政府推 200 億美元油輪再保險計畫 (圖片：shutterstock)

川普本週稍早表示，美國政府將為波斯灣商業船隻提供保險支持，必要時也可能安排美國海軍護航。自上週末美國與以色列對伊朗發動大規模空襲以來，已有多艘油輪在區域內遭到攻擊。

不過市場人士指出，保險並非船東目前最大的顧慮。航運顧問公司 Kpler 資深運費分析師 Matt Wright 表示，油輪之所以遲遲未恢復通行，主要仍是出於安全考量。