野村投信呼應政府打造台灣成為亞洲資產管理中心，自去年即致力積極推動台日互掛，實現首家台日跨境 ETF 雙向掛牌，為亞洲資產管理市場注入新動能，提供投資人更多元商品選擇。009812 野村日本東證 ETF 基金所連結的 ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託 (代碼 1306.JP)」，規模為亞洲第一大及日本第一大的 ETF，而野村資產管理更是全球第八大 ETF 發行業者 *，這檔 ETF 更被納入 NISA 標的，並享有｢日本國民 ETF」的美譽，009812 野村日本東證 ETF 基金，擬於 9 月 1 日至 9 月 4 日募集，預定 9 月 18 日掛牌上市。(* 資料來源：NAM Tokyo，野村投信整理，2025/6。本基金投資者是購買野村投信發行之「野村日本東證 ETF 基金」，而非直接投資於東京證交所掛牌之連結標的基金 1306.JP)。

全台首發台日ETF跨境掛牌來了！ 日本ETF領導品牌「野村」全面掌握日股強勢成長新動能 (圖:shutterstock)

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，東證指數以東京證交所 Prime 市場為主，成分股覆蓋範圍極為完整，截至 2025 年 7 月東證指數涵蓋日本整體市價總額的 95% 以上，超過 1680 家大型上市企業，充分反映出日本的股票市場現況。東證指數採市值加權計算指數，亦是現行主流 ETF 主要的編制方式。加上東證指數 ETF 人氣高，是投資人用來參與日本股市整體趨勢的重要指標。009812 野村日本東證 ETF 基金所連結的 ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託 (代碼 1306.JP)」於 2001 年 7 月 11 日成立，至今已走過 23 個年頭，規模超過 24 兆日圓 (結至 2025 年 6 月底) 為日本第一大的 ETF，又納入 NISA 標的，可說是「日本國民 ETF」，由於 1306.JP 規模夠大，操作上採取完全覆蓋法，東證指數中每一檔成分股都有投資，無須透過期貨代替，進一步加強其完全追蹤指數的優勢。

009812 野村日本東證 ETF 基金經理人張怡琳表示，日本走出失落的 30 年，從價值窪地到投資勝地，再起的光與影活絡日股，迎來長期多頭的趨勢，連巴菲特也點名，表示無論市場如何變動，日本五大商社的股份「50 年不賣」並長期列為核心持有，日本企業注重長期發展並具有穩健的經營模式，充份體現巴菲特對日本市場未來發展的樂觀態度與企業改革的高度信任。除了巴菲特之外，根據日本財務省統計，外資於 4 月買超日股金額高達 3 兆 6,759 億日圓，創下歷年單月最高紀錄，也使得年初今 (截至 8 月 15 日) 外資對日股持續買超，東證指數繼而創下歷史新高。

張怡琳指出，日本勞動組合總連合會 (Rengo) 公布 2025 年春鬥最終彙整結果，企業平均調薪幅度達到 5.25%、連續 2 年高於 5%，日本企業加薪勢頭延續，為日銀的貨幣政策正常化帶來支撐，進而推動民間消費復甦、企業獲利改善，令經濟形成長期增長的正向循環。隨著通膨上升至 40 年高位，日本散戶投資人開始意識到保護資產價值的重要性，此時新制 NISA 活水助攻，更進一步推動日本國人將儲蓄轉向投資。日企轉骨，從金融、工業、科技、生醫、公用事業領域都啟動庫藏股計畫，加速落實企業治理改革。在近年盈餘快速成長下，日股仍享有價值重估(Re-Rating) 的空間，後續漲勢動能可望延續下去，目前日股 (TOPIX)12 個月遠期本益比僅 14.5 倍、低於近二十年平均區間，也遠低於美股(22.9 倍) 與全球股市 (18.9 倍)。目前東證指數企業股價淨值比（PBR）低於 1 的比例已降至 47.7% (2022 年底為 54.3%)，徹底擺脫過去過低 ROE(股東權益報酬率) 一直是投資日本的絆腳石，東證的企業改革對日股評價面提升產生長遠助益躍進可期，迎來長期多頭趨勢。

整體而言，張怡琳表示，近期日股基本面改善，加上日圓貶值對出口企業具正面效益，使日本股市持續成為亞太市場亮點之一。隨著美日關稅貿易協議落地意味著日本總體經濟不確定性下降，企業資本支出與海外投資信心可望回升，顯示這波日企回歸的大趨勢已形成，為日股提供新的上行動能。對比美股表現與科技股走勢的相關係數極高，反觀日股在工業、金融與消費領域擁有強大競爭力、並形成獨特的市場生態，對於尋求分散投資佈局的投資人而言，日股東證指數是當前投資日股絕佳的選擇，加上東證指數的產業布局與台股亦有高度互補性，台股投資人若搭配部分日股投資，就能以更多元化的投組，產生互補的效果，也能降低單一國家的投資風險。野村日本東證 ETF (009812) 一鍵掌握日本優質企業表現，全面參與日股行情。

009812 野村日本東證 ETF 基金小檔案

資料來源：野村投信整理。* 此為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。

東證指數前 10 大成分股

資料來源： Bloomberg，2025/5/30，野村投信整理。 以上公司僅供舉例，本文不做個別公司個股銷售及推薦之用，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金投資組合因時而異，請投資人留意。

提醒投資人，投資應注意單一國家 ETF 波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化，在進行資產配置不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的且通常需要長期持有才能發揮投資效益。

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2024 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台 7,630 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 8 名。野村投信五度榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金管理公司(2018~2020，2024~2025)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2025/01))

