鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-20 14:20

‌



全球市場動盪加劇，受到地緣政治緊張、通膨黏性以及各國央行貨幣政策分歧的影響，貿易形勢持續變化、俄烏和平談判進展不明以及美國勞動力數據疲軟，都使得投資者尋求更穩健的資產配置。瑞銀看好在此環境下，黃金作為傳統的避險工具，其價值與吸引力再度凸顯，看好 2026 年 9 月底目標價為每盎司 3,700 美元，認為配置 5% 左右的黃金最為適宜。

地緣政治與降息預期雙利多發酵！瑞銀續看漲黃金2026年升至3700美元。（圖: shutterstock)

瑞銀指出，在投資組合中，多元化配置和相關對沖至關重要。瑞銀維持黃金「具吸引力」的觀點，並上調 2026 年 3 月底和 6 月底的金價基準目標分別至每盎司 3,600 美元和 3,700 美元，同時提出 2026 年 9 月底目標價為每盎司 3,700 美元。

‌



2025 年以來黃金的表現在所有資產類別中名列前茅，年初以來漲幅達到 28%，跑贏股票、債券、G10 貨幣，甚至比特幣。

其次，對黃金的需求將繼續攀升。到 2026 年，去美元化的大趨勢、美國聯準會獨立性以及美國財政可持續性，尤其是最高法院對川普對等關稅的裁定，仍將是投資者的關注焦點，並將進一步推升黃金的投資需求。

世界黃金協會近期資料顯示，今年上半年交易所交易基金（ETF）的資金流入創下 2010 年以來同期最高。有鑑於此，瑞銀將全年黃金 ETF 需求預測從 450 噸上調至近 600 噸，當前持倉量仍低於以往高點。同時，瑞銀預計各國央行對黃金的買盤將繼續保持強勁，可能僅略低於去年接近破紀錄的水準。目前瑞銀預測 2025 年全球黃金需求將增加 3% 至 4,760 噸，將是 2011 年以來最高。

結合以上原因，瑞銀將 2026 年 3 月底金價基準目標從 3,500 美元上調至 3,600 美元 / 盎司，6 月底基準目標從 3,500 美元至 3,700 美元 / 盎司，並提出明年 9 月底目標價為 3,700 美元 / 盎司。2025 年底目標價維持在 3,500 美元 / 盎司不變。