【台股操盤人筆記】景氣與企業獲利成長均正向看待，勇敢逢低佈局

鉅亨研報 2024-12-19 09:27

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加權股價指數近 6 個月表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/12/18）

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野村腳勤觀點：

ASIC 的「輝達時刻」

美國 IC 設計廠商博通 (Broadcom) Q4 財報令市場驚艷，最大亮點在於 2024 年 AI 營收年增 220%，主要來自於自客製化晶片(AI ASIC) 的貢獻，加上有外資券商出具報告點名台灣可望受惠的供應鏈，因而帶動台灣相關 ASIC 概念股股價出現一波大漲。實際上 ASIC 一直是我們很看好的題材，只不過過去市場資金都是圍繞成長性更明確的輝達 GPU 在運轉，但隨著相關公司營收基期墊高、評價相對變貴，資金也會開始轉向獲利成長性更好的題材來做佈局，ASIC 就是其中之一，目前來看四大 CSP 持續投入資源在 ASIC 開發，包括谷歌的 TPU、亞馬遜的 Trainium、微軟的 Maia、Meta 的 MTIA 陸續都有新一代晶片推出，未來客製化晶片的趨勢只會越來越明確。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）降息循環啟動：美國通膨朝 2% 目標前進，12 月聯準會有望降息一碼，降息趨勢不變

（二）軟著陸機率高：美國就業市場整體保持韌性，聯準會預估 2025 年美國 GDP 仍可維持 2% 以上成長

（三）中國政策支持：中國政治局會議釋放多項積極信號，2025 年新一輪刺激政策有望續見

（四）企業回歸成長：電子業庫存回補 + AI 需求不墜，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局

大盤利空因素：

（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動

（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期

景氣與企業獲利成長均正向看待，勇敢逢低佈局

從野村投信研究股票池的企業名單分析，預估 2025 年台股獲利大約可成長 12%，雖不如今年 40% 來的高，但仍是雙位數以上還不錯的成長，其中電子業預估成長 25%。整體而言企業獲利持續成長、科技電子更具成長動力，2025 年台灣經濟基本面展望仍佳。短線大盤走勢區間震盪主要仍在於川普政策的不確定性，不過我們認為川普的貿易政策具備協商空間，實際定調後不一定如同目前市場所恐懼般嚴重，反而美國通膨持續降溫是明確的，在降息循環啟動使資金環境重返寬鬆的格局下，投資人可期待 2025 上半年的資金行情。此外 Nvidia 新產品 2025 Q1 起陸續出貨，同樣也是科技產業大利多，全年出貨量有機會逐季增加，對相關供應鏈獲利挹注大。對於短線大盤的整理震盪不需太過擔心，明年景氣與企業獲利成長均正向看待，若遇到大幅修正時可勇敢進場，逢低佈局。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper，2024/11/30。 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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