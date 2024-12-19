【台股操盤人筆記】景氣與企業獲利成長均正向看待，勇敢逢低佈局
鉅亨研報 2024-12-19 09:27
加權股價指數近 6 個月表現：
野村腳勤觀點：
ASIC 的「輝達時刻」
美國 IC 設計廠商博通 (Broadcom) Q4 財報令市場驚艷，最大亮點在於 2024 年 AI 營收年增 220%，主要來自於自客製化晶片(AI ASIC) 的貢獻，加上有外資券商出具報告點名台灣可望受惠的供應鏈，因而帶動台灣相關 ASIC 概念股股價出現一波大漲。實際上 ASIC 一直是我們很看好的題材，只不過過去市場資金都是圍繞成長性更明確的輝達 GPU 在運轉，但隨著相關公司營收基期墊高、評價相對變貴，資金也會開始轉向獲利成長性更好的題材來做佈局，ASIC 就是其中之一，目前來看四大 CSP 持續投入資源在 ASIC 開發，包括谷歌的 TPU、亞馬遜的 Trainium、微軟的 Maia、Meta 的 MTIA 陸續都有新一代晶片推出，未來客製化晶片的趨勢只會越來越明確。
經理人視角：
大盤利多因素：
（一）降息循環啟動：美國通膨朝 2% 目標前進，12 月聯準會有望降息一碼，降息趨勢不變
（二）軟著陸機率高：美國就業市場整體保持韌性，聯準會預估 2025 年美國 GDP 仍可維持 2% 以上成長
（三）中國政策支持：中國政治局會議釋放多項積極信號，2025 年新一輪刺激政策有望續見
（四）企業回歸成長：電子業庫存回補 + AI 需求不墜，2025 年台股迎來萬家爭鳴、百花齊放格局
大盤利空因素：
（一）政策不確定性：川普政策不確定性高，提高關稅、半導體制裁等可能使市場出現較大波動
（二）評價面雜音：高基期帶來的獲利成長放緩，指標股股價震盪可能動搖市場信心，延長評價面調整期
景氣與企業獲利成長均正向看待，勇敢逢低佈局
從野村投信研究股票池的企業名單分析，預估 2025 年台股獲利大約可成長 12%，雖不如今年 40% 來的高，但仍是雙位數以上還不錯的成長，其中電子業預估成長 25%。整體而言企業獲利持續成長、科技電子更具成長動力，2025 年台灣經濟基本面展望仍佳。短線大盤走勢區間震盪主要仍在於川普政策的不確定性，不過我們認為川普的貿易政策具備協商空間，實際定調後不一定如同目前市場所恐懼般嚴重，反而美國通膨持續降溫是明確的，在降息循環啟動使資金環境重返寬鬆的格局下，投資人可期待 2025 上半年的資金行情。此外 Nvidia 新產品 2025 Q1 起陸續出貨，同樣也是科技產業大利多，全年出貨量有機會逐季增加，對相關供應鏈獲利挹注大。對於短線大盤的整理震盪不需太過擔心，明年景氣與企業獲利成長均正向看待，若遇到大幅修正時可勇敢進場，逢低佈局。
各期間績效表：（％）
把投資交給專業，首選野村投信
註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
野村證券投資信託股份有限公司 110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)
客服專線：(02) 8758-1568 野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw AMK01-241200108
上述基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或投資人須知)。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書 (或其中譯本) 或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。基金可能投資承銷股票，其可能風險為曝露於時間落差之風險，即繳款之後到股票掛牌上市上櫃之前的風險。【野村投信獨立經營管理】
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
下一篇