鉅亨網編輯林羿君
隨著加拿大總理馬克 · 卡尼（Mark Carney）宣佈調降中國電動車進口關稅，最新民調顯示，加拿大民眾對購買中國製造車輛的態度出現顯著轉向，開放程度大幅提升。
根據 Nanos Research Group 為彭博新聞社進行的最新調查，超過半數（53%）的受訪者表示，中國製造背景並不會影響其購買電動車的意願；更有 15% 的民眾指出，中國製造反而會增加其購買意欲；僅 28% 的受訪者持負面態度。
此項調查，係於 1 月 31 日至 2 月 4 日期間，透過網路及電話抽樣訪問了 1,009 名加拿大民眾。在 95% 的信心水準下，抽樣誤差為正負 3.1 個百分點。
相較於 2024 年的社會氛圍，這項數據反映出極大的轉變。當時高達 61% 的加拿大人表示不願購買中國電動車，僅有 25% 的人認為製造地不影響決定，而表態支持中國製造的比例僅為 9%。
如今加國民眾對中資車廠的態度趨於緩和，正值美國對華加徵關稅屆滿一年，且美國總統川普仍頻頻威脅將進一步提高關稅之際。值得注意的是，加拿大目前仍是美國產製車輛最大的出口市場。
回顧 2024 年，在前總理杜魯道（Justin Trudeau）任內，加拿大曾跟隨美國政策，對中國電動車徵收 100% 的附加關稅，旨在將其排除於加拿大零售市場之外。此舉隨即引發連鎖反應，中方當時迅速採取報復措施，對包括油菜籽在內的加拿大農產品出口加徵關稅。
不過，在上月訪問北京期間，卡尼改變了該項政策，宣布每年最多可有 4.9 萬輛中國製電動車以約 6% 的較低關稅稅率進入加拿大市場。作為交換，中方表示將取消對加拿大食品加徵的關稅。
儘管在政策實施初期，此進口配額可能優先由加拿大消費者較為熟悉的品牌填補，例如由特斯拉 (TSLA-US) 中國工廠生產的高端車型，但卡尼政府的長遠目標是希望低價電動車能逐步滲透國內市場。
這項與中國達成的電動車協議，遭到美國汽車製造商及安大略省政府的反對。安大略省是多家組裝廠所在地，省長 Doug Ford 提出安全疑慮，稱這些車輛為「中國間諜車」。
達信加拿大公司（Marsh Canada）製造業負責人法拉克 · 科塔里（Falak Kothari）指出，引入低成本中國車款雖能解決民眾的負擔能力問題，但確實也引發了國安、隱私及數據流向等擔憂。他進一步表示，隨著比亞迪 (002594-CN) 等品牌可能首度進軍加拿大，預期將在當地市場激起不小的浪潮。
加拿大政府近日亦公布計畫，將恢復購買電動車的消費者補貼，每輛最高可達 5,000 加元，並承諾為產業制定新的排放標準。此外，當局希望吸引中國對加拿大汽車製造業進行投資。該產業目前正努力因應川普所實施的關稅措施。
下一篇