隨著加拿大總理馬克 · 卡尼（Mark Carney）宣佈調降中國電動車進口關稅，最新民調顯示，加拿大民眾對購買中國製造車輛的態度出現顯著轉向，開放程度大幅提升。

根據 Nanos Research Group 為彭博新聞社進行的最新調查，超過半數（53%）的受訪者表示，中國製造背景並不會影響其購買電動車的意願；更有 15% 的民眾指出，中國製造反而會增加其購買意欲；僅 28% 的受訪者持負面態度。

此項調查，係於 1 月 31 日至 2 月 4 日期間，透過網路及電話抽樣訪問了 1,009 名加拿大民眾。在 95% 的信心水準下，抽樣誤差為正負 3.1 個百分點。

相較於 2024 年的社會氛圍，這項數據反映出極大的轉變。當時高達 61% 的加拿大人表示不願購買中國電動車，僅有 25% 的人認為製造地不影響決定，而表態支持中國製造的比例僅為 9%。

如今加國民眾對中資車廠的態度趨於緩和，正值美國對華加徵關稅屆滿一年，且美國總統川普仍頻頻威脅將進一步提高關稅之際。值得注意的是，加拿大目前仍是美國產製車輛最大的出口市場。

回顧 2024 年，在前總理杜魯道（Justin Trudeau）任內，加拿大曾跟隨美國政策，對中國電動車徵收 100% 的附加關稅，旨在將其排除於加拿大零售市場之外。此舉隨即引發連鎖反應，中方當時迅速採取報復措施，對包括油菜籽在內的加拿大農產品出口加徵關稅。

不過，在上月訪問北京期間，卡尼改變了該項政策，宣布每年最多可有 4.9 萬輛中國製電動車以約 6% 的較低關稅稅率進入加拿大市場。作為交換，中方表示將取消對加拿大食品加徵的關稅。