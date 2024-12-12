野村投信2025第一季投資展望：股優於債 惟波動度升高 逢低布局
鉅亨研報 2024-12-12 09:41
2024 年已近尾聲，投資人已將目光放在 2025 年。野村投信表示，2025 年全球經濟緩步成長，加上美歐主要市場寬鬆貨幣方向不變，基本面與資金面有利風險性資產表現，第一季建議採取股優於債的配置，不過，即將在 1 月 20 日就任美國總統的川普，其政策方向與實施力度仍有高度不確定性，可能將造成市場波動，受惠於政策以及成長趨勢明確的族群具有投資價值，選股重要性高於選市。股市看好美、日、台的成長潛力，債市首推非投資等級債。
野村投信投資長俞鼎基 (Guy Uding) 表示，去年底市場預期今年美國經濟將步入衰退、聯準會有望大幅降息，但今年以來美國經濟展現韌性，就業市場表現亮眼，通膨雖然走緩但仍高於聯準會目標，聯準會直到第三季才開始降息。展望 2025 年，全球經濟可望在今年堅實的基礎上維持成長步調，但個別國家與區域之間的差異將持續擴大，統計顯示，自 2019 年第四季 (疫情爆發) 以來，美國的實質收入增加 11.7%，財富成長幅度高達 43%，均遠優於其他成熟經濟體(資料來源：JP Morgan 根據各國資料整理：2024/11)，預期在 2025 年，美國仍可維持領先成長的步調。至於利率走勢，仍要看美國就業市場以及通膨的動向，12 月聯準會有機會降息一碼，未來最大的不確定因素來自於川普的政策，美國通膨已趨緩但仍高於目標，川普的關稅政策可能導致商品價格上揚，增添通膨壓力，因此，聯準會的降息速度將減緩，幅度也可能低於預期。
資產配置方面，由於全球經濟溫和成長，加上資金面相對寬鬆，第一季股市仍有不錯的成長機會，建議採取股優於債的配置，惟包括美國在內的許多市場評價面均處於相對較高的水平，因此若遇到消息面的利空如川普政策過猛、地緣政治風險等，市場波動幅度會較大，但美國在降息循環、資金充沛、避險需求的支持下，股市有上揚空間；至於其他的市場，目前各界都在等待川普上任後的政策，個別市場受影響程度不一，亦須視實際政策而定，整體而言國家、產業、個股表現差異較大。債市方面，市場可能擔憂川普政策造成通膨上揚，美債殖利率會較為波動，相對看好利率敏感度較低的美國非投資等級債，全球短期債券也值得加碼。
野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，目前市場多半認為川普的關稅政策是談判手段，目標降低貿易赤字、增加稅收以應減稅，加上變數仍很多，股市尚未充分反應關稅政策的影響。投資策略方面，市場將從 AI 主導轉為川普主導，除了選擇受惠於政策方向的族群，選股的重要性也提高，另外也會採取分散配置，以因應快速輪動的市場情緒與政策風險。就次產業而言，AI 趨勢相關如軟體、電力能源以及 Magnificent 7 等權值股成長潛力仍佳；川普政策中心的族群有望受惠於 Re-shoring(製造業回流) 的效應；金融股受到川普政策不利影響較輕，利率方向穩定、市場流動性高是其有利因素；網路類股在疫情期間的競爭加劇，為贏者全拿的態勢；生技類股則有利率穩定有利緩慢復甦、藥廠購併需求等有利因素支持；製藥類股則需聚焦在重大藥物持續發展 (GLP-1、阿茲海默、細胞療法等)。
野村固定收益部主管謝芝朕表示，關於川普的政策，投資人關注的是關稅議題，但對美國人來說，非法移民是他們更重視的項目，推斷川普上任後同時推進這兩項政策的機率不高。若發生大規模驅逐非法移民行動，2025 年上半年可能因薪資上漲而推升通膨，但到了下半年美國經濟可能減緩。在上半年，對於關稅、遣送非法移民推升通膨的擔憂可能使美國 10 年期公債殖利率再度回升至 4.5% 以上，隨著美國經濟進一步趨緩後，公債殖利率會再走低。因應 2025 年第一季美國公債殖利率可能較為波動，建議投資人加碼美國非投資級公司債以及全球短期債券，降低債券資產對利率的敏感度。至於長期 (未來 12 個月)，投資級債券看好新興美元主權債及金融債；非投資級債券則以美、亞為主。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2023 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 5,863 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 9 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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