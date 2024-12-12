【袁志峰專欄】 人民幣貶值拖累港股表現

袁志峰 2024-12-12 04:50

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今日推介 - 萬洲國際 (288, $6.47), 目標價 $7.10, 止損價 $6.20

1) 股市前景

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周三港股下跌，成交減少，南向資金轉淨買入，主要增持盈富基金 (2800)。中央政治局會議提出明年將實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，消息有助提振港股市場信心。考慮美國關税政策對中國經濟之影響仍不確定，預期港股短線維持上落市，恒指波幅區為 19000 至 21000 點。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 93 點，早段最多曾漲 170 點，隨後輾轉回落至收盤，午後最多跌 211 點，收報 20155 點，跌 156 點或 0.8%。成交額按日減 43% 至 1416 億元。11 月份日均成交額 1614 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 73 億元。盈富基金 (2800)、中國移動 (941) 及恒生國指 (2828) 錄得 52.2、6.8 及 6.6 億元淨買入，騰訊 (700)、美團 (3690) 及小米 (1810) 錄得 7.4、5.6 及 0.7 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 280 億元，11 月淨買入約 1250 億元。

恒指跌 0.8%，成份股 26 升 55 跌 2 持平。恒隆地產 (101) 及創科實業 (669) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。京東 (9618)、美團 (3690)、新鴻基地產 (16)、九龍倉置業 (1997)、中國平安 (2318) 及百威亞太 (1876) 跌逾 2%。友邦保險 (1299)、中國人壽 (2628)、恒基地產 (12)、華潤啤酒 (291)、華潤置地 (1109)、龍湖集團 (960) 及中信股份 (267) 跌逾 1%。海底撈 (6862) 及新奥能源 (2688) 漲逾 2%，為升幅最大藍籌。中國神華 (1088)、吉利汽車 (175) 及農夫山泉 (9633) 升逾 1%。

恒生科指跌 1.3%，收報 4531 點，成份股 3 升 26 跌 1 持平。大型科技股全線下跌，小米 (1810) 及快手 (1024) 跌逾 1%，美團 (3690) 及京東 (9618) 跌逾 2%。嗶哩嗶哩 (9626) 及同程旅行 (780) 跌逾 5% 及 4%， 為跌幅最大成份股。理想汽車 (2015)、蔚來 (9866)、小鵬汽車 (9868)、聯想 (992)、京東健康 (241) 及阿里健康 (241) 跌逾 1%。美的集團 (300) 及比亞迪電子 (285) 漲近 2% 及 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，黄金、燃氣、乳製品及航空股逆市上升。招金礦業 (1818) 及山東黄金 (1787) 漲逾 6% 及 3%。華潤燃氣 (1193) 漲逾 3%，新奥能源 (2688) 及中國燃氣 (384) 升 2%。中國飛鶴 (6186) 及蒙牛乳業 (2319) 升逾 3% 及 1%。南方航空 (1055) 及東方航空 (670) 漲逾 2% 及 1%。

内險、旅遊及本地地產股跑輸大市，跌幅居前。中國太保 (2601) 及中國平安 (2318) 跌逾 4% 及 2%。同程旅行 (780) 及華住集團 (1179) 跌逾 4% 及 2%。

周三上証指數低開 0.2%，已是全日低位，隨後窄幅震盪至收盤， 最多曾漲 0.4%，收報 3432.49 點，升 0.3%。深証成指升 0.3%。科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 17800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 4200 億元，11 月份日均成交額約 19300 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國汽車工業協會公布，11 月中國汽車銷量 331.6 萬輛，按年增 11.7%。今年首 11 月累計汽車銷量 2794 萬輛，按年增 3.7%。11 月新能源汽車銷量 151.2 萬輛，按年增 47.4%。首 11 月新能源汽車銷量 1126.2 萬輛，按年增 35.6%，佔汽車新車總銷量的 40.3%。(信報)

美國 11 月消費物價指數 (CPI) 按月升 0.3%，符合預期；按年升 2.7%，與預期相同。期內，核心 CPI 按月升 0.3%，符合預期；按年升 3.3%，與預期相同。(信報)

4) 個股訊息