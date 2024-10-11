【台股操盤人筆記】萬家爭鳴、百花齊放的格局即將展開

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AI 時代資料量激增，在傳統電子傳輸下，AI 資料中心面臨著資料傳輸不夠快與高功耗兩大難題，而隨著共封裝光學 (CPO) 技術的成熟，光子具備傳輸速度快且低消耗的特性，完美解決傳統電子傳輸的瓶頸。從供應鏈角度來看，台灣在上游元件材料具備高度競爭優勢，比如製作光學元件的關鍵材料 - 磷化銦 (InP) 磊晶片就是由台廠主要供應，這項技術難度相對高、新競爭者較難切入，台灣在全球的市占率超過了五成，另外其他像是光纖、模組及封裝，台灣廠商同樣也在積極切入，同樣也能受惠 CPO 的趨勢。從目前情況來看，應用在最新代 800G 的矽光磊晶片已經在今年下半年小量出貨給客戶，2025 年有望開始大量進入市場，或許我們很快就能看到更多 CPO 的應用。

中東情勢緊張加上 11 月美國總統大選即將到來，選舉前市場氣氛將偏向觀望，科技股近期也缺乏正面的訊息激勵，雖然輝達仍表示晶片需求強勁，但 AI 能否獲利仍受市場質疑，好消息是美國降息循環已啟動，中國人行也推出激勵股市等多項政策，預計民眾消費信心、企業資本支出以及原物料需求都可望自谷底復甦，我們認為 10 月中旬的超級財報週將會是風向球的作用，只要財報品質與未來展望不錯，預估股市在美國大選後應能有所表現。展望 2025 年，彭博估計標普 500 企業 EPS 成長 13.9％、台股成長 13.7％，整體而言獲利仍維持成長趨勢，有助於股市多頭行情延續。2025 年 AI 相關需求也持續攀升，預估 AI / 先進封裝製程 / CPO 仍是市場主軸，另外由於全球景氣逐漸回升，庫存水位已低的情況下，預估商品消費 2025 年重回成長可期，盤面上萬家爭鳴、百花齊放的格局有望展開。

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