日本眾議院選舉 自民黨壓倒性大勝 中國外交部回應！
鉅亨網編譯鍾詠翔
日本周日（8 日）舉行眾議院選舉，自民黨獲得壓倒性勝利，中國外交部周一對此表示，本次選舉反映的一些深層次結構性的問題，值得國際社會深思。
中國外交部發言人林劍周一主持例行記者會，《共同社》記者提問，在日本眾議院選舉中，自民黨獲得壓倒性勝利，高市早苗得以繼續執政，中方希望高市早苗奉行怎樣的外交政策？
林劍表示，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映的一些深層次結構性的問題，以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。
「殷鑑不遠，不可不察。我們敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。」林劍說。
林劍進一步強調，中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。
「我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。我們也要正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移。」林劍說。
