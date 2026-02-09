日本眾議院選舉 自民黨壓倒性大勝 中國外交部回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-10 04:00

日本周日（8 日）舉行眾議院選舉，自民黨獲得壓倒性勝利，中國外交部周一對此表示，本次選舉反映的一些深層次結構性的問題，值得國際社會深思。

中國外交部。（圖：人民日報）

中國外交部發言人林劍周一主持例行記者會，《共同社》記者提問，在日本眾議院選舉中，自民黨獲得壓倒性勝利，高市早苗得以繼續執政，中方希望高市早苗奉行怎樣的外交政策？

林劍表示，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映的一些深層次結構性的問題，以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。

「殷鑑不遠，不可不察。我們敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路，而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。」林劍說。

林劍進一步強調，中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。