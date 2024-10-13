〈觀察〉迎接美消費力復甦的購物季 台系供應鏈先報佳音並進行籌資

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-13 10:23

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同時，由包括泰金 - KY、慶豐富及美喆 - KY 在下半年以來也積極辦理市場籌資的活動，也在準備銀彈進行更大的市場攻略行動，其中並以家用品及衛浴用品、鑄件廠的泰金 - KY 業績表現最靚，市場籌資 6 億元並且最早在 10 月中全部完成。

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泰金 - KY 在 2024 年第三季營收 4.92 億元，創新高，季增 38.39%，年增 52.23%，1-9 月營收 12.69 億元，已超過 2023 年全年營收，年增 49.1%，全年營收可望突破 2021 年的 13.59 億元改寫歷史新高。

嘉威生活 2024 年第三季營收達 12.52 億元，爲歷史同期新高，嘉威生活在第四季到明年首季都屬接單及出貨旺季，將在業績上再有強勢表現。

嘉威生活 2024 年第三季營收達 12.52 億元，創歷史同期新高，季增 5.5%，年增 17.17%，累計 2024 年 1-9 月營收 44.84 億元，年增 27.2%，也創同期新高；嘉威生活目前在手訂單已經看到 2025 年第一季，預期旺季有望更旺。

居家生活用品的全方位供應商慶豐富 2024 年 9 月營收達 5.18 億元，月增 0.26%、年增 35.55%，並續創歷年同期第三高水準。慶豐富 2024 年第三季營收 15.64 億元，季增 21.44％、年增 18.16％，創歷年同期次高。累計 2024 年前三季營收 39.71 億元，年增 21.75％。

慶豐富營收的走揚，主要受惠 Lowe’s、Walmart、IKEA 等知名實體通路客戶加大窗簾、家紡產品備貨力道，再加上線上電商通路客戶窗簾訂單銷售仍保持成長態勢，挹注整體產能稼動率站穩高檔水準，帶動單月合併營收連三月站穩 5 億水準，同時 9 月營收年增 35.55%、創近 27 個月以來新高。

慶豐富 2024 第三季窗簾業務銷售年增 52.15%，一方面受惠今年推出新一代環 rPET 百葉簾、鋁百葉簾新品良好市場銷售，並持續深化實體通路客戶業務合作，挹肋加大接單動能，而慶豐富以發行 CB 加上辦理現增募集資金，合計募集約 4.2 億元，也將在 11 月初全部完成。