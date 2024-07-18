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【台股操盤人筆記】只要確定方向正確，剩下的就交給時間證明

鉅亨研報 2024-07-18 11:15

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【台股操盤人筆記】只要確定方向正確，剩下的就交給時間證明。(圖:shutterstock)

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至2024/07/17）
（資料來源：Bloomberg, 截至 2024/07/17）

野村腳勤觀點：

準備好迎接半導體大循環

台積電 4 月法說會時意外下修半導體市場產望，讓許多半導體公司前景蒙上陰影，儘管如此，18 日台積電法說會登場，市場仍舊樂觀看待，除了看好台積電有機會上調全年營收財測，更重要是的對於半導體業的看法估計也不會太弱，關鍵在於過去三個月內美國經濟展現出韌性，且消費未如想像中疲弱，許多終端客戶如蘋果、特斯拉的營運狀況打敗分析師預期，這是市場看法轉為樂觀的主要原因，而現在看來 9 月聯準會高機率啟動降息，同時間蘋果將推出 AI 新機，後續還有特斯拉積極購買自駕車 AI 晶片，客戶端拉貨的力道應不會太弱，此外目前半導體庫存也已回到疫情前的健康水位，我們樂觀看待在明後兩年，半導體業有機會重現如疫情期間 NB/PC 般的大循環行情。

經理人視角：

大盤利多因素：

（一）聯準終將降息：通膨放緩趨勢明確，儘管降息預期仍不確定，但無論何時啟動降息都應以利多視之
（二）資金動能充沛：內外資同步作多，加上國際長期資金還未全面回補，市場資金動能仍強勁
（三）基本面有支撐：重量級科技公司將陸續召開 2Q 法說，庫存調整結束以及新品推出將重啟成長動能
（四）AI 引領新趨勢：AI 需求強勁，將帶動相關供應鏈 2H24/2025 的營運動能

大盤利空因素：

（一）地緣政治風險：2024 美國總統大選、中東地緣風險攀升，為全球金融體系帶來不確定性
（二）美國關稅風險：美國總統大選若川普順利回歸，全面加徵關稅將是潛在風險

只要確定方向正確，剩下的就交給時間證明
 
雖然還沒有到歷史上泡沫時期的水準，但台股評價經過過去兩年的大漲，除非看到企業獲利持續上修，否則預估盤勢較大可能會是區間震盪，來回測試股價與獲利面的關聯性，而且由於多數股票都已經漲過一輪，在營收成績單出來之前，資金還是會在產業間快速輪動，大幅增加配置及選股的難度；然而投資終要回歸基本面，以 3~5 年的方向來看，預估成長性最高的 AI 依然是投資主軸，其中半導體先進製程、先進封裝，基於台灣在供應鏈乃至全球的獨特性，未來的成長性最為明確，而其他題材如：伺服器相關、高速傳輸、矽智財、散熱、CCL/PCB 等，受益於 AI 帶來產品升級，皆是獲利率有望跳升的相關族群，有機會繳出更強的營運成績單。短期內股價震盪並不代表看法錯誤，歷史經驗告訴我們漲多必會修正、跌深必會反彈，只要確定方向是正確的，剩下的就交給時間來證明。

各期間績效表：（％

資料來源：Lipper，2024/06/30 上表之同業平均依序分別為SITCA國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別
資料來源：Lipper，2024/06/30
上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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