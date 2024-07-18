【袁志峰專欄】中國下周有可能降息

袁志峰 2024-07-18 04:50

今日推介 - 中交建 (1800, $4.44), 目標價 $4.85, 止損價 $4.25

1) 股市前景

周三港股小幅回升，成交增加，晶片及石油股顯著下滑，南向資金罕有地淨賣出。筆者對三季度港股表現持審慎樂觀看法，主要催化劑是美國降息及中國房地產銷售回暖，恆指於 18,000 點以下是買入良機。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指平開，全日窄幅震盪，早盤最多曾跌 69 點，午後最多倒升 80 點，收報 17739 點，升 11 點或 0.1%。成交額按日增 11% 至 1050 億元。6 月份日均成交額 1112 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 3 億元，騰訊 (700) 及中國平安 (2318) 錄得 12.2 及 1.1 億元淨買入，盈富基金 (2800)、中海油(883) 及中石油 (857) 錄得 11.8、3.2 及 2.1 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入 289 億元，6 月淨買入 876 億元。

恒指升 0.1%，成份股 55 升 25 跌 2 持平。阿里健康 (241)、李寧(2331) 及蒙牛乳業 (2319) 漲逾 8%、6% 及 5%，為升幅最大藍籌。創科實業 (669)、中生製藥(1177) 及翰森製藥 (3692) 升逾 4%。申洲國際 (2313) 及長江基建 (1038) 升逾 3%。新鴻基地產 (16)、恒基地產(12)、電能實業(6)、中華煤氣(3)、華潤啤酒(291) 及百威亞太 (1876) 升逾 2%。比亞迪電子 (285) 跌近 7%，為跌幅最大藍籌。中石油 (857) 及中海油 (883) 跌逾 5%。中石化 (386)、紫金礦業(2899) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 4%。中國聯通 (762) 及中國移動 (941) 跌逾 3% 及 2%。

恒生科指升 0.5%，收報 3640 點，成份股 19 升 10 跌 1 持平。大型科技股普漲，騰訊 (700) 跌逾 1%，阿里 (9988)、美團(3690) 及網易 (9999) 升逾 1%，小米 (1810) 及京東 (9618) 升逾 2%。平安好醫生 (1833)、阿里健康(241) 及京東健康 (6618) 漲逾 9%、8% 及 3%，為升幅最大成份股。蔚來 (9866) 及小鵬汽車 (9868) 漲逾 3%，理想汽車 (2015) 漲逾 2%。比亞迪電子 (285) 跌近 7%，為跌幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 5%。舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。

板塊方面，線上醫療、電動車、醫藥、生物科技、建材及啤酒股跑贏大市，漲幅居前。百濟神州 (6160)、信達生物(1801) 及藥明康德 (2359) 升 3%。華潤建材 (1313) 及海螺水泥 (914) 升逾 3% 及 2%。

晶片、手機零件、石油、煤炭、有色金屬、電訊及火電股下跌，跌幅居前。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 3% 及 4%。中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 跌逾 3%。洛陽钼業 (3993)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌 5%-8%。中國電信 (728) 跌逾 6%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 跌逾 3% 及 2%。

周三上証指數低開 0.2%，全日弱勢震盪，最多曾跌 0.6%，收報 2962.85 點，跌 0.5%。深証成指跌 0.5%。科創 50 指數跌 0.4%。滬深兩市總成交約 6800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 400 億元，6 月份日均成交額約 7200 億元。滬深股通北向交易淨賣出約 89 億元，7 月以來累積淨賣出 127 億元，6 月淨賣出 444 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息