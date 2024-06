科技盛宴不缺席！投資AI只看股票還不夠，野村獨門絕活「債」出高招

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,從 CHAT GPT 問世、輝達 GPU 量產開始,我們感受到 AI 真正下凡來,在未來 AI 將無所不在,AI for All, All for AI,所有場域都有機會在 AI 的應用下,吸引市場投資人目光,透過最具潛力的科技趨勢股票追求成長無疑是本基金的核心價值,但科技股票明顯較高的波動度卻是不容忽視的投資考量;因此本基金除了科技股票這個主角外,也必須有高評等債券這個最佳搭檔來追求報酬風險比 (承擔每單位風險所創造的報酬) 的最大化。單純配置高評等債來降低投組波動聽起來很簡單,但本基金採取的卻是有別於一般債券投資組合的全天候債券策略。債券部位在本基金中所扮演最重要的角色是降低波動風險,或者可以說是要平衡科技股票的波動性,因此在任何的市場環境下債券部位都應該要達到此效果。然而在剛過去不久的 2022 年,投資人清楚的看到在升息 (特別是大幅升息) 的環境下,一般固定利率投資級債與股票資產出現明顯的正相關,而這就可能使得透過投資級債平衡股票風險的效果失靈。所謂的全天候債券策略是根據聯準會升息循環機動配置浮動利率債,以大幅降低利率風險。浮動利率債因為配息會隨美國升息而上升,所以價格基本上不受美國升息影響,加上孳息收益往往在升息循環期間帶來比一般固定利率債更佳報酬。整體而言,當前 AI 尚未全然展現爆發力,卻也是機會與風險並存。本基金採取的股票策略是聚焦全球科技強趨勢與完整供應鏈機會,更能掌握成長潛力;債券策略則是採用無論升、降息都能提供波動保護的全天候策略,可望獲取更佳成長潛力。