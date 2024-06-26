科技盛宴不缺席！投資AI只看股票還不夠，野村獨門絕活「債」出高招

黃奕捷指出，本基金獨家的股票策略有兩大特色，首先是追求最有潛力的趨勢題材，第二則是精選強勢題材供應鏈的完整機會。有別於多數科技股票或者平衡型基金，投資範疇會涵蓋眾多看好的科技子產業，本基金的股票部位聚焦在未來至少 3~5 年最具成長潛力的科技題材，以目前來說包含 AI、雲端計算與半導體。分散投資雖然可能掌握不同子產業的循環與機會，但在科技大趨勢已經成形的環境下，集中投資最具潛力的標的更有機會掌握完整的科技革命浪潮。舉例來說，去年至今美股的表現是由美股七雄領漲，但實際上從營收與獲利成長上來看，確實也是這些公司表現最為出色，所以當真正的強大趨勢出現時，追隨趨勢更有機會帶來優異表現。在正確的趨勢之下本基金並不會拘泥於科技指數的權重而僅集中在美、歐大型科技巨頭，因為投資團隊對完整的 AI、雲端計算與半導體供應鏈產應均有深入研究，深刻了解到這些科技趨勢的大爆發並不會只有少數龍頭企業受惠，而是整條供應鏈都是滿滿的機會；只要能夠精選標的，表現潛力可能更勝大型龍頭。本基金股票配置不受指數權重與區域框架限制，透過野村強大台股與海外股票研究團隊資源追求強勢題材下完整供應鏈機會，其策略在目前市面上的各類科技基金產品中可說是獨一無二，投資 AI 就不會只是曇花一現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，從 CHAT GPT 問世、輝達 GPU 量產開始，我們感受到 AI 真正下凡來，在未來 AI 將無所不在，AI for All, All for AI，所有場域都有機會在 AI 的應用下，吸引市場投資人目光，透過最具潛力的科技趨勢股票追求成長無疑是本基金的核心價值，但科技股票明顯較高的波動度卻是不容忽視的投資考量；因此本基金除了科技股票這個主角外，也必須有高評等債券這個最佳搭檔來追求報酬風險比 (承擔每單位風險所創造的報酬) 的最大化。單純配置高評等債來降低投組波動聽起來很簡單，但本基金採取的卻是有別於一般債券投資組合的全天候債券策略。債券部位在本基金中所扮演最重要的角色是降低波動風險，或者可以說是要平衡科技股票的波動性，因此在任何的市場環境下債券部位都應該要達到此效果。然而在剛過去不久的 2022 年，投資人清楚的看到在升息 (特別是大幅升息) 的環境下，一般固定利率投資級債與股票資產出現明顯的正相關，而這就可能使得透過投資級債平衡股票風險的效果失靈。所謂的全天候債券策略是根據聯準會升息循環機動配置浮動利率債，以大幅降低利率風險。浮動利率債因為配息會隨美國升息而上升，所以價格基本上不受美國升息影響，加上孳息收益往往在升息循環期間帶來比一般固定利率債更佳報酬。整體而言，當前 AI 尚未全然展現爆發力，卻也是機會與風險並存。本基金採取的股票策略是聚焦全球科技強趨勢與完整供應鏈機會，更能掌握成長潛力；債券策略則是採用無論升、降息都能提供波動保護的全天候策略，可望獲取更佳成長潛力。