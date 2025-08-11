鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-11 07:00

美國時政新聞網站《Axios》上周六 (9 日) 刊文揭露一個令人震驚的政治現象，也就是美國總統川普正系統性地重塑國家數據敘事體系，將不符合自身政治需求的真實資訊排除在公眾視野之外。這種被稱為「川普現實」的操作模式，正從根本上改變美國政府與民眾之間的資訊互動規則。

威脅民主！美媒：川普大搞「雙標」數據體系 用選擇性真相操控民眾認知（圖：Shutterstock） ​

在這個由川普主導的敘事框架中，經濟數據呈現明顯「雙標」。當勞工統計局公佈 7 月就業報告顯示僅新增 7.3 萬個職缺且大砍前兩月增幅共 25.8 萬個時，白宮立刻稱之為「政治陰謀」，川普不僅解僱勞工統計局長，更指控其「人為操縱數據」，甚至翻出舊帳指責該官員在去年大選前「誇大就業數字幫民主黨助選」。

報導指出，這種將官方統計機構妖魔化的做法標誌著聯邦政府部門已開始按川普「現實認知」運作。這種選擇性真相的運用在經濟領域尤為明顯。

面對今年第二季 GDP 成長 3% 的官方數據，白宮大肆宣揚卻刻意忽略潛在經濟增長僅 1.2% 的事實。此外，當聯準會青睞的通膨指標顯示年增 2.8% 時，白宮卻專注於 2.1% 的個人消費支出價格指數。

在民調數據方面，川普堅稱自己的支持率「高得驚人」，但實際數據顯示其支持率長期徘徊在 45%，不贊成率則維持在 46%-51% 之間。

即便川普力推的「稅收與支出法案」在多項民調中支持率不足三成，白宮仍堅稱這是「歷史性立法成就」。

在移民政策上，面對公眾態度轉向溫和的現實，川普政府仍堅持極端強硬路線，形成與主流民意明顯的斷裂。

更具深遠影響的是，川普政府正試圖從根本上改變經濟指標的計算方式，商務部長盧特尼克公開質疑傳統 GDP 計算公式，主張排除政府支出項目。這種對統計方法的干預，從今年春天開始通過「私營產業增加值」(VAPI) 數據的強調已見端倪。

儘管馬斯克領導的「政府效率部」(DOGE) 已解散，但這種數據解讀的政治化趨勢仍在延續。

經濟學家對此表示深切憂慮。美國南加大衛生政策專家 Geoffrey Joyce 直言川普的藥品價格數據「完全虛構」，約翰霍普金斯大學學者 Mariana Socal 則指出其經濟數字的計算邏輯「難以理解」。這種對統計科學的漠視正將美國帶入一個「後真相政治」的危險境地。

從就業數據到經濟成長，從民調結果到政策效果，川普政府展現出一套完整的敘事控制體系。在此體系中，不符政治需求的真實資訊被系統性排除，而有利於政治敘事的數據則被無限放大。這種「現實扭曲」不僅改變美國政府的運作方式，更對民主制度的根基構成深遠挑戰。