美國消費者狂買電動車！發生了什麼事？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-11 06:30

據美國《CNBC》上周五（8 日）報導，為了在最後期限前享受每輛 7,500 美元稅額抵免，美國消費者競相購買電動車，7 月電動車佔當月全部乘用車銷量的比重創下歷史新高。

為了在最後期限前享受每輛7,500美元稅額抵免，美國消費者競相購買電動車。（圖：Shutterstock）

美國汽車咨詢公司 Cox Automotive 的數據顯示，7 月美國消費者共購買近 130,100 輛新電動車，較一年前激增近 20%，是有紀錄以來第二高月度銷量，僅次於去年 12 月的約 136,000 輛。

7 月電動車銷量佔當月全部乘用車總銷量的比例達到 9.1%，也創下歷史新高。美國 7 月二手電動車的銷量也接近 36,700 輛，同樣寫下單月新高。

Cox Automotive 稱，為了在最後期限前享受稅額抵免，美國消費者競相購買電動車，預估第三季可能會改寫電動車銷量紀錄。

今年 7 月，美國國會通過川普總統力推的「大而美」法案。這項法案規定，美國政府從今年 9 月 30 日起不再為電動車提供稅額抵免。