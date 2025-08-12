鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-12 20:58

標普 500 指數今年迄今已上漲 8%，近期一直徘徊在歷史高點附近。穩健的獲利、依然強勁的經濟以及人工智慧的炒作不斷推高股市。

美股高點危矣？摩根士丹利點出市場三大隱憂(圖:shutterstock)

然而，摩根士丹利認為，有幾個因素可能會中斷這股上漲動能：

一、勞動市場降溫的疑慮

自七月份的就業報告公布以來，市場便開始擔憂近期美國勞動市場的強勁表現可能只是一種假象。根據美國勞工統計局的數據，美國經濟當月僅新增 73,000 個非農就業職位，遠低於預期的 105,000 個；此外，前兩個月的數據也經歷了大幅下修。

儘管部分聲音質疑數據的準確性，但摩根士丹利財富管理集團首席投資長 Lisa Shalett 強調，更廣泛的數據資料證實了這一趨勢。

她指出，根據勞工統計局的 JOLTs 調查，六月底的職位空缺數已降至 744 萬個，職位空缺與求職者的比例約為 1:1，顯示出市場需求疲弱。此外，供應管理協會的一項調查也顯示新僱用人數正在收縮，這甚至可能預示著經濟衰退的到來。

二、第二季財報的偏頗現象

Shalett 承認，第二季財報季確實展現了許多公司，特別是科技領域企業的強勁增長。標準普爾 500 指數成分股公司財報表現優於預期的比率，在季末仍保持在或高於 80% 的基準。然而，她指出，若深入分析最新的季度業績，會發現情況不盡相同。

報告揭示，在 11 個主要股票板塊中，僅有三個——資訊科技、通訊服務和金融——實現了兩位數的增長。更值得注意的是，雖然「七巨頭」成員的年增長率高達 26%，但其餘 493 家公司的年增長率卻微乎其微。

這不禁引發一個核心問題：如果大多數大型上市公司的利潤僅與名目 GDP 的增長保持一致，那麼美國經濟是否真的像表面看起來那樣穩健？

三、潛在的「停滯性通膨」暫停

Shalett 還指出，通膨以及停滯性通膨的可能性，是近期經濟對話中的兩大主導主題，這兩者都可能對推動市場上漲的力量形成抑制。

隨著川普政府的貿易戰持續延燒，對通膨的擔憂隨之加劇，儘管目前美國整體經濟狀況似乎尚屬良好。然而，摩根士丹利認為這可能只是暫時的。