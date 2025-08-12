鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-12 21:44

‌



美股主要指數周二 (12 日) 開盤走揚，主要是受到美國 7 月通膨數據大致符合市場預期，甚至略低於部分分析師預估，市場解讀為聯準會(Fed)9 月降息機率進一步升高。道瓊工業指數漲逾 200 點，短天期美債殖利率走低，美元回落，反映投資人對通膨可控及寬鬆政策前景的樂觀情緒。

〈美股早盤〉美CPI增速溫和、9月降息機率高 主要指數走揚(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 270 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 170 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數漲逾 1.0%。

‌



美國最新消費者物價指數 (CPI) 大致符合預期，進一步推升市場對聯準會(Fed)9 月降息的押注，美股期貨上揚，公債殖利率走低，美元指數回落。

標普 500 指數期貨上漲 0.6%，10 年期美國公債殖利率下跌 3 個基點至 4.26%，美元指數下跌 0.3%。貨幣市場交易顯示，投資人押注 Fed 下月降息的機率已超過八成，並開始計入一次降息 2 碼 (50 個基點) 的可能性。

根據美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics) 周二公布的數據，剔除波動較大的食品與能源價格後，核心 CPI 在 7 月較 6 月上升 0.3%，年增率為 3.1%。

Regan Capital 的 Skyler Weinand 表示，「本次 CPI 數據溫和到足以讓 Fed 在 9 月降息至少 1 碼 (25 個基點)，甚至打開降息 2 碼的可能性。」

今年以來，Fed 一直維持利率不變，以觀察關稅措施是否會導致通膨持續升溫。同時，勞動市場這一政策目標的另一支柱也顯現動能減弱的跡象。

截至台北時間周二（12 日）21 時許：

焦點個股：

Circle(CRCL-US) 早盤股價上漲 10.21%，至每股 177.62 美元

穩定幣發行商 Circle Internet Group 周二美股盤前公布上市後首份財報，2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 營收年增 53% 至 6.58 億美元，受 USDC 穩定幣 (USD Coin) 流通規模大幅擴張與儲備收益增加推動，但首次公開發行 (IPO) 相關費用導致公司出現虧損。財報出爐後，Circle 盤前股價一度漲逾 6%。

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 0.94%，至每股 20.85 美元

英特爾繼昨日收漲 3.51% 後，今日盤中再度漲超 3%。消息面上，美國總統川普表示，他與晶片製造商英特爾 (Intel) 執行長陳立武舉行了一場「非常有趣」的會談，還讚對方成功。而幾天前，川普才要求陳立武辭職。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 0.23%，至每股 181.65 美元

美國總統川普日前表示，對於放行輝達 (Nvidia) 出售降規版 Blackwell 晶片給中國，他抱持開放的態度。川普表示，如果輝達能設計出性能較低的 Blackwell 晶片，他會考慮允許該公司向中國出口。他在與記者的簡報中說：「我可能會做這樣的交易」，指的是一款「在某種程度上有所調整——但是是負面調整的——Blackwell 處理器」。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 CPI 年增率報 2.7%，預期 2.8%，前值 2.7%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 3.1%，預期 3.0%，前值 2.9%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：

摩根大通全球市場情報主管 Andrew Tyler 日前在致客戶的報告中寫道，宏觀經濟數據仍「支持牛市觀點，企業盈利有望保持積極趨勢」，並補充稱 Fed 正朝著降息方向前進。 Tyler 認為，任何潛在的通膨上升都可能是暫時的，且高峰可能低於預期。